Хит по заказу: как появилась песня «Питрәч»

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 31-я

Фото: Михаил Козловский. Хания Фархи

В одной из прошлых статей, исследуя тему инструментов на татарской эстраде, я списался с композитором Рифкатом Сайфутдиновым, основателем ансамбля «Бәйрәм», который после 1991 года переехал в Казань и стал ассоциироваться с певицей Ханией Фархи. Оказывается, он пишет мемуары.



Москва



Рифкат Сайфутдинов родился в Москве, музыку начал играть еще в 1960-е, когда учился в авиационном техникуме. Освоил аккордеон, контрабас, саксофон, кларнет, пианино, флейту. Руководил ансамблем «Эврика». Его песни исполняли Равиль Харисов, Мирсаид Сунгатуллин, Ренат Ибрагимов, Римма Ибрагимова, Альберт Асадуллин и Хания Халидуллина (на сцене также называвшаяся Ханией Галиевой, а позже ставшей Ханией Фархи). А в 1986-м создал татарский ансамбль «Байрам». Фархи познакомилась с ним в августе 1989 года, придя на гастролях в Казани в гостиницу «Волга»: «с гармошкой в белом, красивом платье». Тогда она работала актрисой в театре имени Тинчурина. После чего отправилась с ансамблем в Актаныш. Кроме того, играла на сцене и скетчи, написанные руководителем коллектива и переведенные его мамой.

В московском «Байраме», как пишет Сайфутдинов, певица решила, что ей нужна фамилия покороче, к примеру по отцу Фархлисламу — Фархи.

И Пестрецы!

Во время гастролей появилась и песня «Питрәч». Как рассказывает Сайфутдинов, «Байрам» поехал выступать в Ленино-Кокушкино в Пестречинском районе. После концерта к композитору подошел солидный человек:

— Рифкат Имамович! У меня к вам серьезный разговор, я первый секретарь пестречинского райкома партии Хусаинов! У меня к вам просьба! Я слышал ваши песни по казанскому радио, и мне они понравились. Так вот, я прошу вас написать песню о нашем районе. Дело в том, что к нам приезжали многие композиторы из Казани и их песни были неудачными. Сделайте, пожалуйста! Если у вас получится, я вам обещаю гастроли в нашем районе в течение месяца с бесплатным проживанием в гостинице и бесплатным транспортом.

Мунир Хусаинов был зоотехником, но с 1980-х пошел по линии управленческой: был заместителем министра сельского хозяйства ТАССР, председателем Арского исполкома. С 1991 года руководил Казанским мясокомбинатом, был народным депутатом.

Концерт «Байрама» тогда стоил 500 рублей. По пути в Казань на следующий день Фархи послушала одну из демо-кассет Сайфутдинова и тут же написала текст. В городе уже репетировали песню. Еще через день договорились с Рафаэлем Ильясовым (который отвечал за качество татарской эстрады, работая в комитете по радиовещанию и телевидению при кабинете министров ТАССР) и записали новый хит!

После ансамбль поехал на гастроли в Донецк, с планом дать 10 концертов в шахтерских городках и в филармонии Донецка, поскольку там проживало и проживает большое количество татар. А потом песня «Питрәч» впервые прозвучала в Пестречинском районе. Полагаем, что и саксофон в аранжировке (на котором Сайфутдинов виртуозно играет) — с тех времен. И с тех пор считается первым хитом Фархи, у которого, оказывается, такая своеобразная и длинная история. Ведь потом, в августе 1991 года, еще до путча, Сайфутдинов назначил Ханию-апу руководителем ансамбля. Тогда же началась его казанская эпоха.

