В Татарстане за 11 июля произошло шесть пожаров
Два из них произошли в жилом секторе, еще один был связан с горением тополиного пуха, сухой травы и мусора
В Татарстане за 11 июля подразделения Государственной противопожарной службы отреагировали на 6 пожаров. Два из них произошли в жилом секторе, еще один был связан с горением тополиного пуха, сухой травы и мусора, сообщает МЧС.
За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения также совершили 13 выездов на ложные вызовы и шесть раз привлекались к взаимодействию с другими службами. Кроме того, спасатели пять раз участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики за сутки зарегистрировали одно происшествие. Ранее прокуратура начала проверку после гибели подростка на воде в Алексеевском районе.
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