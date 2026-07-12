В Татарстане за 11 июля произошло шесть пожаров

Два из них произошли в жилом секторе, еще один был связан с горением тополиного пуха, сухой травы и мусора

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за 11 июля подразделения Государственной противопожарной службы отреагировали на 6 пожаров. Два из них произошли в жилом секторе, еще один был связан с горением тополиного пуха, сухой травы и мусора, сообщает МЧС.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения также совершили 13 выездов на ложные вызовы и шесть раз привлекались к взаимодействию с другими службами. Кроме того, спасатели пять раз участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики за сутки зарегистрировали одно происшествие. Ранее прокуратура начала проверку после гибели подростка на воде в Алексеевском районе.

Наталья Жирнова