Минобороны РФ: ударами поражены порты Одессы и Черноморска

По данным министерства, они использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов

Минобороны России сообщило о нанесении в ночь на 12 июля группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам в Одесской области.

В Минобороны заявили, что в порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов, а также логистический центр транспортной компании «Одтранс». В порту Черноморска, по информации ведомства, удар пришелся по перегрузочному центру, резервуарам с горюче-смазочными материалами, а также по двум сухогрузам, морскому парому и патрульному катеру, которые, как утверждает российская сторона, использовались для доставки грузов для ВСУ.

Напомним, что, по данным ежедневной сводки Минобороны, за ночь над Россией перехватили 349 беспилотников ВСУ. В соседней с Татарстаном Самарской области БПЛА атаковали дома и предприятия, есть погибший. Зафиксированы повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий области. В результате атаки БПЛА погиб один мужчина, еще трое пострадали, в том числе ребенок.

Наталья Жирнова