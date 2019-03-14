ОАО Транспортная карта
Общая информация
ОАО «Транспортная карта» было создано в рамках реализации проекта по внедрению в Казани автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте.
Количественный состав акционеров: акционерное общество «Социальная карта», доля в уставном капитале общества — 51%; муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», доля в уставном капитале общества — 49%.
Руководитель — Якупов Рамиль Азатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420089, Татарстан респ, г. Казань, ул. Крылова, д. 3
- Телефон: (843) 211-13-24
- Email: client@transkart.ru
- Сайт: www.transkart.ru
Дата последнего обновления: 14.03.2019