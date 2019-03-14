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ОАО Транспортная карта

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Общая информация

ОАО «Транспортная карта» было создано в рамках реализации проекта по внедрению в Казани автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте.

Количественный состав акционеров: акционерное общество «Социальная карта», доля в уставном капитале общества — 51%; муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», доля в уставном капитале общества — 49%.

Руководитель — Якупов Рамиль Азатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420089, Татарстан респ, г. Казань, ул. Крылова, д. 3
  • Телефон: (843) 211-13-24
  • Email: client@transkart.ru
  • Сайт: www.transkart.ru

Дата последнего обновления: 14.03.2019


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