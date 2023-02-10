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Землетрясения в Турции и Сирии — десятки тысяч погибших, сотни — пропавших без вести / Реальное время Live

17:00, 10.02.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Землетрясения в Турции и Сирии — десятки тысяч погибших, сотни — пропавших без вести / Реальное время Live

6 февраля на Турцию и Сирию обрушилась мощная волна землетрясений. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше. По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети. Число погибших достигло уже 18 342 граждан, травмы получили 72 424 человека, сотни тысяч остаются пропавшими без вести. Эти и другие новости обсуждаем в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное ввремя"
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:11
    18 342-ужасающие цифры! просто дико страшные
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