Землетрясения в Турции и Сирии — десятки тысяч погибших, сотни — пропавших без вести / Реальное время Live
6 февраля на Турцию и Сирию обрушилась мощная волна землетрясений. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше. По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети. Число погибших достигло уже 18 342 граждан, травмы получили 72 424 человека, сотни тысяч остаются пропавшими без вести. Эти и другие новости обсуждаем в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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