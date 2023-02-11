День в истории: Лобачевский защищает неевклидову геометрию, Петр продает табак

Чем примечательна дата 11 февраля?

Фото: Олег Тихонов

Сегодня, 11 февраля, народно-христианский праздник Лаврентьев день. 11 февраля Николай Иванович Лобачевский представил общественности нееклидову геометрию, было завершено строительство Казанского обвода, Петр I своим указом разрешил продажу табака в России, Екатерина II основала Императорский Эрмитаж, Ватикан стал суверенным государством, был запущен первый японский искусственный спутник. Родились актер Василий Качалов, основатель театра «Мунча Ташы» Шамси Закиров, писательница Марина Ахмедова. Умерли балерина Ольга Хохлова , композитор Михаил Виноградов, русская святая Пелагия Дивеевская.

«Отсутствует не только ученость, но и здравый смысл»

11 февраля 1826 года на заседании физико-математического факультета Императорского Казанского университета Николай Лобачевский впервые представил общественности свой труд по неевклидовой геометрии «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных». Доклад подразумевал собой изложение основ новой геометрии, которая противоречила пятому постулату Евклида, что две прямые, пересекающие друг друга, не могут быть одновременно параллельны третьей прямой. Высказанная же идея о сходимости параллельны прямых не произвела на присутствующих впечатления. Академия наук дала отрицательную оценку, а в журнале «Сын отечества» написали, что в идее Лобачевского «отсутствует не только ученость, но и здравый смысл». Спустя 3 года после выступления на заседании в Казанском университете Николай Иванович опубликовал статью о своей геометрии в университетском журнале. Потребовались годы для того, чтобы неевклидову геометрию восприняли всерьез.

Источник: wikipedia.org

11 февраля 1875 года родился Василий Иванович Качалов (Шверубович), один из ведущих актеров Московского Художественного театра. Впервые он выступил на любительской сцене во время учебы в Первой Виленской гимназии. Играл в студенческом кружке и в театре Литературно-артистического общества, где исполнил свыше 350 ролей. Профессиональным актером он стал в казанской труппе Михаила Бородая. Василий Иванович покорил зрителей удивительной пластикой и голосом, с завораживающим тембром и богатой интонацией. А вот в кино Качалов сыграл лишь одну роль — в фильме Якова Протазанова «Белый орел».

11 февраля 1942 года официально было завершено строительство Казанского обвода. Ранее 16 октября 1941-го было принято решение о сооружении Волжского оборонительного рубежа в связи с опасным положением. Рубеж проходил по территории Марийской, Чувашской и Татарской автономных республик, полукольцом вокруг Казани: Урмары — Кайбицы — Апастово — Спасск. Общая протяженность обвода составила 331 километр.

На строительстве оборонительных рубежей. 1941 г. НА РТ

11 февраля 1951 года родился Шамси Закиров, деятель культуры, мастер юмора и основатель театра «Мунча Ташы». Закиров учился у Рабита Батуллы, ходил к нему на вечера ШТМ («Шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесе», «Собрание веселых и находчивых»). После чего и появилась идея сделать в нижнекамском доме культуры «Нефтихимик» вечер юмора. 1 марта 1980 года ШТМ прошел и в Закамье, в зал, рассчитанный на 500 человек, пришла тысяча зрителей.

11 февраля 2021 года «Реальное время» писало, что три судебных заседания потребовались гособвинителю, чтобы полностью огласить обвинение в мошенничестве бывшему депутату Гордумы Казани и лидеру реготделения партии «Справедливая Россия». Вину Рушания Бильгильдеева не признала, и суд перешел к допросам потерпевших по делу. В ходе заседаний адвокат ранее подозреваемой задавал потерпевшим колющие вопросы, пытался поймать их на слове и пугал уголовной ответственностью, что могло выбить их из дела.

Фото: Ирина Плотникова

Строжайший запрет на потребление табака

11 февраля 1697 года Петр I разрешил продажу табака в России. Впервые сам он пристрастился к курению в Немецкой слободе с приятелем Лефортом, позже курил с ближайшим помощником и советником. Вскоре после поездки с Посольством в Англию, Саксонию, Венецию и Голландию Петр окончательно стал зависимым от табака и понял, что из вредной привычки можно получить выгоду для российской казны. Впервые завезли табак в Россию в 16 веке английские купцы, наживаясь на этом бизнесе, опустошали казну. После чего власть и церковь была вынуждена внести строжайший запрет на потребление табака. Не разрешалось не только употреблять, но и хранить. Нарушение запрета каралось конфискацией имущества, ссылками на поселение и телесными расправами.

11 февраля 1764 года года Екатерина II основала Императорский Эрмитаж, как частную художественную коллекцию после приобретения в Берлине 225 работ у коммерсанта Иоганна Эрнста в счет его долга, который возник из-за неудачной поставки зерна русской армии. Изначально картины размещались в апартаментах дворца, имеющих название «Императорский Эрмитаж». Ermitage от французского — место уединения. Он соответствовал своему названию до XIX века, попасть в него могли лишь избранные. Даже Пушкин смог получить пропуск лишь благодаря рекомендации Жуковского, который служил наставником у сына императора.

Источник: wikipedia.org

Конфликт между Ватиканом и итальянским государством

11 февраля 1929 года Ватикан стал суверенным государством в результате Латеранских соглашений. Так завершился конфликт между Ватиканом и итальянским государством, который тянулся с 1870 года. Латеранские соглашения включают систему договоров между итальянским государством и святым престолом о правовом урегулировании их взаимоотношений. Данные соглашения определили права, привилегии и положение католической церкви в Итальянском королевстве.

11 февраля 1970 года японцы с пятой попытки запустили в космос искусственный спутник Земли Ohsumi весом 24 кг. На орбиту его вынесла четырехступенчатая ракета-носитель Lambda-4S-5, взлетевшая с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима. Свое название спутник получил в честь полуострова, на котором расположен космический центр. Япония стала четвертой страной со своим спутником, после СССР, США и Франции.

