«Фиджитал игры» в Казани как первый шаг к возвращению России на международную арену

Столица Татарстана принимает третий этап «оцифрованных» соревнований и пробивает «прозрачный потолок»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Идея провести «Игры будущего» зародилась в Казани еще в 2021 году, до больших политических событий и отстранения российского спорта от международных соревнований. После сенсационной победы российской киберспортивной организации Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2 — The International в Румынии, где тренером выступал уроженец Казани Айрат Silent Газиев, идея организовать подобный международный турнир у руководства республики окончательно укоренилась. Так появились «Фиджитал игры». Сейчас в Казани проходит уже третий этап — в этот раз он посвящен киберспорту. Детали — в материале «Реального времени».

В Казани придумали, как «оцифровать» бои без правил, хоккей и вспомнили о лазертаге

История игр такова — уже через месяц после победы The International на чествовании университетской киберспортивной команды КИУ, ставшей победительницей на турнире по CS: GO с участием Газиева, журналистам был продемонстрирован ознакомительный ролик, где организаторы рассказали, что такое «Игры будущего», запланированные на 2024 год, и с чем их нужно будет употреблять. Если максимально просто: это традиционные виды спорта, которые «осовремениваются» с помощью технических новаторств.

В итоге в ноябре Казань приняла первый этап «Фиджитал игр», куда съехались бойцы по правилам MMA. Спортсмены сначала бились с помощью геймпадов в знаменитом файтинге Mortal Kombat, стоя прямо на ринге. А после виртуальных сражений Скорпионом, Саб-Зиро и Шао Каном бойцы принимались биться уже вживую. Никто настоящей крови там, кстати, не боялся — это уже были далеко не игрушки.

В декабре организаторы пошли дальше и устроили соревнования по фиджитал-хоккею. В столицу Татарстана тогда съехались профессиональные киберспортсмены в дисциплине NHL2022, а также команды из СНГ, которые скрестили клюшки на льду «Татнефть Арены» в хоккее формата «3 на 3». Как уже понятно, реальные ледовые баталии пересекались с противостояниями на консолях в виртуальном хоккее.



В феврале же «Игры будущего», наконец, дошли до самых футуристичных соревнований — киберспорта, который до сих пор бьется за право быть принятым в свои ряды более традиционными видами. Но и здесь все далеко не стандартно — помимо популярных дисциплин Dota 2 или CS:GO организаторы ввели сразу несколько новшеств, которые удивляют даже завсегдатаев подобных ивентов.

К примеру, открывали третий этап «Фиджитал игр» в IT-парке довольно необычными для киберспортивных турниров соревнованиями — Speedrun. Смысл в том, что профессиональные спидранеры запускают давно обкатанную игру и проходят ее на скорость, используя хитрости (фреймы), чтобы максимально срезать путь к финалу игры. Кто затратит наименьшее количество минут и секунд для пробежки по игре, тот и победил. В Казани пошли дальше и помимо современных игр пригласили сильнейших спидранеров в ретродисциплинах. Так спортсмены, к примеру, проходили легендарную Super Mario или древние гонки.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— В Казани мы увидим то, что еще никто не видел за рубежом, — комментировал до старта соревнований популярный стример Павел Dailyhardcore Субботин. — Здесь представлены игры с ретроконсолью, а это очень тяжелые спидраны, где все фрэймы и действия персонажей давно рассчитаны. Ребятам придется изобретать что-то новое, и эти тактики будут очень интересными. На мой взгляд, Speedrun отличается от игры MOBA тем, что требует еще больше усидчивости. Когда ты играешь в онлайн игры, тебя подстегивают твои друзья. А в спидране ты сам с собой и таблицей рекордов. Ты предоставлен самому себе, это нужно выдержать.

На быстрых прохождениях старых игр организаторы не остановились и решили совместить соревнования по тактическим шутерам CS: GO и Warface с реальными баталиями в такой уже немного подзабытой забаве, как лазертаг — игроки перемещаются в реальных лабиринтах и стараются попасть друг в друга невидимыми «пулями» — датчики на экипировке фиксируют попадание лазером, и игрок выбывает. При этом победитель определяется по количеству выигранных раундов как в онлайн-шутере, так и в его офлайн-аналоге «на ногах».

Сегодня в полуфинале российских команд HOTU и 9 Pandas сильнее на обеих площадках стала HOTU 34-26, а вот в другом полуфинале между белорусской WINDINGO и аргентинской Websterz раунды пришлось считать.



Завтра нас ждут финальные матчи по CS: GO и Warface. А 11 февраля состоятся шоу-матчи по лазертагу в формате «королевская битва» с участием профессиональных игроков и популярных блогеров. Еще можно «зацепить» это событие.

Казань сумела вернуть большие международные события в Россию

Отдельно стоит отметить, что, несмотря на тенденцию к изоляции российского спорта на мировой арене, в Татарстане по-прежнему ищут возможности продвигать свой бренд на международной площадке.

Через «Фиджитал игры» Казани впервые удалось прорвать этот «прозрачный потолок» и привезти довольно известных в своих дисциплинах спортсменов. Только на этих трех этапах соревнований, предваряющих «Игры будущего»-2024, выступят более 130 участников из 10 стран: России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Бразилии, Аргентины, Перу, Филиппин, Вьетнама и Камбоджи.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Да, представителей «традиционного запада» среди атлетов пока нет, но показательно, что ради этого, по сути, тестового ивента в Казань прилетели киберспортсмены из самых отдаленных уголков планеты. Команды из Южной Америки, спидранеры из Азии, входящие в топ-5 в своих дисциплинах, — это большой шаг к тому, чтобы столица Татарстана постепенно прорубала стену и становилась тем самым «окном в Европу» для России.

1 / 52 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов