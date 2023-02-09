«Фиджитал игры» в Казани как первый шаг к возвращению России на международную арену
Столица Татарстана принимает третий этап «оцифрованных» соревнований и пробивает «прозрачный потолок»
Идея провести «Игры будущего» зародилась в Казани еще в 2021 году, до больших политических событий и отстранения российского спорта от международных соревнований. После сенсационной победы российской киберспортивной организации Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2 — The International в Румынии, где тренером выступал уроженец Казани Айрат Silent Газиев, идея организовать подобный международный турнир у руководства республики окончательно укоренилась. Так появились «Фиджитал игры». Сейчас в Казани проходит уже третий этап — в этот раз он посвящен киберспорту. Детали — в материале «Реального времени».
В Казани придумали, как «оцифровать» бои без правил, хоккей и вспомнили о лазертаге
История игр такова — уже через месяц после победы The International на чествовании университетской киберспортивной команды КИУ, ставшей победительницей на турнире по CS: GO с участием Газиева, журналистам был продемонстрирован ознакомительный ролик, где организаторы рассказали, что такое «Игры будущего», запланированные на 2024 год, и с чем их нужно будет употреблять. Если максимально просто: это традиционные виды спорта, которые «осовремениваются» с помощью технических новаторств.
В итоге в ноябре Казань приняла первый этап «Фиджитал игр», куда съехались бойцы по правилам MMA. Спортсмены сначала бились с помощью геймпадов в знаменитом файтинге Mortal Kombat, стоя прямо на ринге. А после виртуальных сражений Скорпионом, Саб-Зиро и Шао Каном бойцы принимались биться уже вживую. Никто настоящей крови там, кстати, не боялся — это уже были далеко не игрушки.
В декабре организаторы пошли дальше и устроили соревнования по фиджитал-хоккею. В столицу Татарстана тогда съехались профессиональные киберспортсмены в дисциплине NHL2022, а также команды из СНГ, которые скрестили клюшки на льду «Татнефть Арены» в хоккее формата «3 на 3». Как уже понятно, реальные ледовые баталии пересекались с противостояниями на консолях в виртуальном хоккее.
В феврале же «Игры будущего», наконец, дошли до самых футуристичных соревнований — киберспорта, который до сих пор бьется за право быть принятым в свои ряды более традиционными видами. Но и здесь все далеко не стандартно — помимо популярных дисциплин Dota 2 или CS:GO организаторы ввели сразу несколько новшеств, которые удивляют даже завсегдатаев подобных ивентов.
К примеру, открывали третий этап «Фиджитал игр» в IT-парке довольно необычными для киберспортивных турниров соревнованиями — Speedrun. Смысл в том, что профессиональные спидранеры запускают давно обкатанную игру и проходят ее на скорость, используя хитрости (фреймы), чтобы максимально срезать путь к финалу игры. Кто затратит наименьшее количество минут и секунд для пробежки по игре, тот и победил. В Казани пошли дальше и помимо современных игр пригласили сильнейших спидранеров в ретродисциплинах. Так спортсмены, к примеру, проходили легендарную Super Mario или древние гонки.
— В Казани мы увидим то, что еще никто не видел за рубежом, — комментировал до старта соревнований популярный стример Павел Dailyhardcore Субботин. — Здесь представлены игры с ретроконсолью, а это очень тяжелые спидраны, где все фрэймы и действия персонажей давно рассчитаны. Ребятам придется изобретать что-то новое, и эти тактики будут очень интересными. На мой взгляд, Speedrun отличается от игры MOBA тем, что требует еще больше усидчивости. Когда ты играешь в онлайн игры, тебя подстегивают твои друзья. А в спидране ты сам с собой и таблицей рекордов. Ты предоставлен самому себе, это нужно выдержать.
На быстрых прохождениях старых игр организаторы не остановились и решили совместить соревнования по тактическим шутерам CS: GO и Warface с реальными баталиями в такой уже немного подзабытой забаве, как лазертаг — игроки перемещаются в реальных лабиринтах и стараются попасть друг в друга невидимыми «пулями» — датчики на экипировке фиксируют попадание лазером, и игрок выбывает. При этом победитель определяется по количеству выигранных раундов как в онлайн-шутере, так и в его офлайн-аналоге «на ногах».
Сегодня в полуфинале российских команд HOTU и 9 Pandas сильнее на обеих площадках стала HOTU 34-26, а вот в другом полуфинале между белорусской WINDINGO и аргентинской Websterz раунды пришлось считать.
Завтра нас ждут финальные матчи по CS: GO и Warface. А 11 февраля состоятся шоу-матчи по лазертагу в формате «королевская битва» с участием профессиональных игроков и популярных блогеров. Еще можно «зацепить» это событие.
Казань сумела вернуть большие международные события в Россию
Отдельно стоит отметить, что, несмотря на тенденцию к изоляции российского спорта на мировой арене, в Татарстане по-прежнему ищут возможности продвигать свой бренд на международной площадке.
Через «Фиджитал игры» Казани впервые удалось прорвать этот «прозрачный потолок» и привезти довольно известных в своих дисциплинах спортсменов. Только на этих трех этапах соревнований, предваряющих «Игры будущего»-2024, выступят более 130 участников из 10 стран: России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Бразилии, Аргентины, Перу, Филиппин, Вьетнама и Камбоджи.
Да, представителей «традиционного запада» среди атлетов пока нет, но показательно, что ради этого, по сути, тестового ивента в Казань прилетели киберспортсмены из самых отдаленных уголков планеты. Команды из Южной Америки, спидранеры из Азии, входящие в топ-5 в своих дисциплинах, — это большой шаг к тому, чтобы столица Татарстана постепенно прорубала стену и становилась тем самым «окном в Европу» для России.
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