ТАИФ и ТАИФ-НК передали Генконсульству Турции в Казани помощь для пострадавших от землетрясения

Обувь и одежда — для спасателей и волонтеров, продолжающих работу на завалах, одеяла — для выживших, уже сегодня отправились в Турцию

Фото: Роман Хасаев

По официальным данным, которые продолжают обновляться, в результате серии подземных толчков на юго-востоке и центральной части Турецкой Республики погибли более 14 тыс. человек, почти 65 тыс. пострадали. Продолжается разбор завалов на местах обрушения тысяч зданий. В стране объявлен общенациональный траур. Россия отправила в помощь турецким коллегам бригаду врачей и более 100 спасателей. В регионах РФ, в том числе и Татарстане, люди и компании собирают и передают для братского турецкого народа гуманитарную помощь. Подробности — в материале «Реального времени».

Мощнейшее землетрясение с 1939 года

Первый подземный толчок магнитудой около 7,7 балла произошел на юго-востоке Турции, на глубине порядка 10 километров, в ночь на 6 февраля. Затем еще серия толчков. Еще. Сейчас счет афтершокам уже идет на сотни, и нет никакой гарантии, что все прекратилось. Бедствие названо самым масштабным за последние более чем 80 лет.

Землетрясение затронуло более 13 миллионов жителей Турции. Фото: скриншот видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что только в его стране бедствие затронуло свыше 13 млн человек. Вместе с Сирией, где также погибли и пострадали тысячи человек, катастрофа отразилась на жизни более чем 23 миллионов.

— Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с вами и братским народом Турции, — в первый же день, когда было сложно даже представить весь масштаб трагедии, обратился со словами поддержки к президенту Турции Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Рустам Минниханов.

Не дожидаясь призывов

Татарстан и Турцию связывают давние дружеские и деловые отношения. Люди в республике практически сразу откликнулись на постигшую братский народ беду. По одному и организованно татарстанцы потянулись к Консульству страны в Казани, неся одеяла, теплые вещи, термосы, палатки, usb-накопители, спальные мешки…

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Кабмину республики упорядочить работу по сбору гуманитарных грузов. Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Позже Рустам Минниханов поручил Кабмину республики упорядочить работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от стихии жителей Турции. Координацией его работы занимаются вице-премьер правительства РТ Лейла Фазлеева и Генеральный консул Турции в Татарстане Исмет Эрикан. Открыт специальный счет, на который все неравнодушные могут перечислить средства.

*Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание»*

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «Ак Барс» Банк

БИК 049205805

К/с 30101810000000000805

Назначение платежа: Помощь жителям Турции.

Исмет Эрикан: «Правильно говорят, что друзья познаются в беде»

С первого дня, как только стало известно о трагедии в Турции, двери Генерального консульства республики в Казани не закрываются ни на миг. То ручейками, то сплошными потоками подходят и подъезжают люди. Несут пакеты, коробки, мешки…

Исмет Эрикан: «В Генконсульство сплошным потоком идут люди, чтобы оказать помощь». Фото: Максим Платонов

— Правильно говорят, что друзья познаются в беде. Мы это увидели здесь — в Татарстане. Сейчас сюда сплошным потоком идут и простые граждане, и представители компаний. Кто-то приносит вещи в пакетах, кто-то привозит целыми машинами. Сейчас приехали представители компаний ТАИФ и ТАИФ-НК. Мы очень благодарны за ту помощь, которую вы все оказываете Турецкой Республике в это сложное время, — в интервью «Реальному времени» поделился Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан.

Компании Группы ТАИФ передали для отправки в пострадавшие регионы Турции спецодежду, обувь, одеяла и т.д. Фото: Максим Платонов

В это время в зал, отведенный под склад временного хранения гуманитарных грузов, представители АО «ТАИФ» и АО «ТАИФ-НК» вносили коробки и мешки.

— То, что произошло в Турецкой Республике, — это страшная беда, невосполнимые потери турецкого народа. Мы скорбим вместе с вами, — обратился к Генеральному консулу генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Он подчеркнул: — Мы находимся рядом и, едва услышав зов о помощи, сразу откликнулись. Сейчас мы привезли костюмы — летние, зимние, теплые одеяла. Все то, что попросили наши партнеры и друзья, то, что нужно прямо сейчас.

Леонид Козловский: «Землетрясение в Турции — трагедия для всего мира». Фото: Максим Платонов

— Татарстан и Турецкую Республику связывают давние крепкие партнерские отношения. Когда такие трагедии происходят, а это — трагедия для всего мира, наша компания, как и весь Татарстан, не могла остаться в стороне. Руководством ТАИФа принято решение о формировании гуманитарного груза. Мы скорбим вместе со всем народом Турецкой Республики, — подчеркнул руководитель пресс-центра АО «ТАИФ» Леонид Козловский.

В состав помощи турецкому народу от компаний Группы ТАИФ вошли специальная одежда и обувь. Фото: Максим Платонов

— Примите наши искренние соболезнования. Желаем в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру и вернуться к нормальной жизни, — обратился к Исмету Эрикану управляющий делами АО «ТАИФ» Евгений Симонов. И добавил: — Здесь 3 вида комплектов одежды: облегченные костюмы и утепленные, специальная обувь.

Теплые одеяла в первую очередь предназначаются для пострадавших от землетрясения. Что касается обуви и одежды, то здесь акцент делался на тех, кто сейчас помогает искать уцелевших под завалами.

Сапоги и ботинки, усиленные титаном, помогут спасателям и волонтерам, разбирающим завалы на местах рухнувших домов. Фото: Роман Хасаев

— Одежда и обувь — специальные. Вся одежда — усиленная и износостойкая. Обувь — с титановым подноском. Сейчас особенно остро стоит задача оперативного разбора завалов, под которыми до сих пор находятся живые люди. И такая одежда и обувь — именно то, что нужно спасателям и волонтерам, тем, кто сейчас разбирают завалы и спасают оказавшихся под руинами людей. Надеемся, что наше участие поможет спасти как можно больше жизней, — пояснил Максим Новиков.

Максим Новиков: «Надеемся, что спецодежда и усиленная обувь помогут волонтерам спасти как можно больше жизней». Фото: Максим Платонов

В Турции сейчас похолодало. Особенно это ощущается ночами. Людям, которые потеряли все: жилье, вещи, родных — остается надеяться только на тепло неравнодушия, сегодня стекающееся в республику со всего мира. Но к этому теплу нужно и тепло материальное — Генеральный консул просит всех, у кого есть такая возможность, помочь утепленными зимними палатками. Они очень нужны тем, кто остался без крыши над головой.

Людям, которых стихия лишила всего, сейчас очень нужна помощь, и вклад Татарстана — неоценим. Фото: Максим Платонов

— Это не последняя помощь от нас. Скоро прибудут еще теплые спальные мешки, — сообщил Генеральному консулу генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Максим Новиков: «Скоро прибудут еще теплые спальные мешки». Фото: Максим Платонов. Реклама: АО «ТАИФ-НК»

По словам господина Эрикана, гуманитарные грузы в Татарстане не задерживаются. Уже сегодня все, что было принесено в Генконсульство, было загружено в фуру и отправилось по земле до Москвы, а оттуда самолетом — в наиболее пострадавшие регионы Турции.

Помощь из Татарстана, в том числе гуманитарный груз от ТАИФа и ТАИФ-НК, уже отправилась к адресатам. Фото: Роман Хасаев

Генеральный консул Турецкой Республики в Казани очень надеется на то, что не будет задержек ни по дороге, ни на таможне. Дорог даже не каждый день, а каждый час и минута.