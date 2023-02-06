Новости общества

13:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции в связи с разрушительным землетрясением

12:18, 06.02.2023
Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции в связи с разрушительным землетрясением
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимся в его стране разрушительным землетрясением.

— Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с вами и братским народом Турции, — гласит телеграмма.

Землетрясения в Турции произошли рано утром в понедельник. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

По последним данным, погибли 284 человека. Еще тысячи граждан получили различные травмы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также