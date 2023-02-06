Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции в связи с разрушительным землетрясением

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимся в его стране разрушительным землетрясением.

— Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с вами и братским народом Турции, — гласит телеграмма.

Землетрясения в Турции произошли рано утром в понедельник. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.



По последним данным, погибли 284 человека. Еще тысячи граждан получили различные травмы.

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Татьяна Демина