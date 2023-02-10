Как «паспорт болельщика» добивает российский футбол

Посещаемость футбольных матчей уже сократилась на треть, но весной может быть еще хуже

Фото: Максим Платонов

Уже с января наличие «карты болельщика» (или Fan ID) стало обязательным для посещения всех арен Российской премьер-лиги, а судя по тому, как болельщик ходил в пяти тестовых городах осенью — это может означать еще большее падение интереса к российскому футболу. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в ситуации и объясняет, как пострадала посещаемость матчей в РПЛ с введением Fan ID, почему фанаты больше не ходят на стадионы и какие «стоп-факторы» останавливают людей перед оформлением этого «паспорта».

Fan ID как побочный эффект «лучшего чемпионата мира в истории»

Казалось бы, что может сделать российский футбол еще менее удобоваримым? Далеко не футбольный климат и довольно специфичная игра «от соперника», которую исповедует большая часть команд Российской премьер-лиги, и без того не располагали к тому, чтобы болельщик шел и тратил 3 часа своего свободного времени на стадион. Да еще и тратил на это событие кровно заработанные. Но у законотворцев нашлись козыри в рукавах, и они достали старую историю с введением «Паспорта болельщика (или Fan ID).

Судя по всему, приглянулся думцам опыт Кубка конфедераций — 2017 и последующего чемпионата мира — 2018 в России, когда помимо купленных билетов для прохода на стадионы, каждый болельщик должен был иметь при себе брендированный бейджик с фото и личными данными. Тогда это решение выглядело логичным и даже прогрессивным. Отличная мера, призванная отсеять со стадионов опасных элементов с деструктивным поведением и избежать эксцессов во время столь крупных мероприятий.

И Кубок конфедераций, и чемпионат мира в России действительно прошли без сучка и задоринки, на матчах царила исключительно дружеская атмосфера со здоровым соперничеством, не было зафиксировано ни одного случая, за который нашей стране было бы стыдно на мировой арене. Даже после такого необычного мундиаля, который прошел в конце прошлого года в Катаре.

Судя по всему, приглянулся думцам опыт Кубка конфедераций — 2017 и последующего чемпионата мира — 2018 в России. Фото: Максим Платонов

Однако не все, что хорошо сидит на царице, будет также хорошо выглядеть на ее фрейлине. Об этом в Госдуме решили не задумываться и, не затрачивая много времени для анализа последствий, внести закон о введении «паспорта болельщика» уже для матчей российской Премьер-лиги на рассмотрение.

Вполне ожидаемо эта инициатива тут же вызвала волну негатива в среде фанатов клубов РПЛ. Активные болельщики тут же выступили в социальных сетях и на стадионах с лозунгами на манер «фанат — не преступник» или «футбол для фанатов, а не для полиции». Пригрозили, что будут бойкотировать матчи своих команд, если закон о введении «паспорта болельщика» будет принят. Понять такое отторжение можно — люди едва отошли от одних QR-кодов, как им тут же предлагают оформить другой, просто чтобы поддержать свою команду вживую на стадионе.

Под самый конец 2021 года, 30 декабря, Владимир Путин подписал законопроект, а уже к началу нынешнего футбольного сезона в РПЛ был определен список стадионов, которые станут тестовыми для прохода исключительно с картой болельщика. Ими стали «Фишт» в Сочи, «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург), «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена».

Далее ситуация стала развиваться ровно так, как и ожидалось: тотальное проседание посещаемости во всех городах, где ввели систему Fan ID. Например, в Екатеринбурге на первую домашнюю игру (все тестовые стадионы приняли матчи с третьего тура) сезона пришли всего 2 997 болельщиков — худший показатель среди всех команд в туре. На сочинский «Фишт» пришли 3 772 зрителя. А обычно заполненная под завязку «Ростов Арена» приняла всего 5 313 зрителей в матче с «Химками». Поклонники футбола из регионов «ногами» проголосовали против «паспорта болельщика».

Владимир Путин подписал законопроект, а уже к началу нынешнего футбольного сезона в РПЛ был определен список стадионов, которые станут тестовыми для прохода с картой болельщика. Фото: Kremlin.ru

Более того, из солидарности с фанатами этих клубов отказались от посещения матчей любимых команд и фанаты топ-клубов из Москвы и Петербурга. Так первую половину сезона ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив», по сути, играли в камерной атмосфере театрального представления и при пустых трибунах за воротами, где обычно и располагались активные болельщики, поддерживающие команды песнями и флагами. Фанатские группировки 15 из 16 клубов РПЛ объявили бойкот и отказались от посещения матчей чемпионата России. Только болельщики грозненского «Ахмата» не поддержали общую идею.

К седьмому туру стало окончательно очевидно, что Fan ID столкнул посещаемость российских стадионов на дно. Средняя заполняемость стадионов составляла 34,4% (чуть больше трети).

На две игры «Спартака» пришли 22,9 тысячи человек, что составляет лишь половину от вместимости стадиона «Открытие Банк Арены». Если суммировать всех зрителей игр «Крыльев Советов» (21,7 тысячи), «Урала» (23,8 тысячи), «Пари НН» (23,7 тысячи), «Ростова» (24,2 тысячи), собранных за все домашние игры лета, то их общее число было меньше, чем вместимость стадионов команд. Это худшие показатели после перехода российского чемпионата на систему «осень — весна».

Но дальше можно ожидать только ухудшения ситуации. Со второй половины чемпионата система Fan ID должна заработать на всех шестнадцати аренах Премьер-лиги.

Бюрократия и отсутствие работы с возражениями. Почему болельщик не идет

К оформлению Fan ID депутаты активно призывают с прошлого года, повторяя, что меры приняты ради безопасности, да и вообще — закон принят, закон надо исполнять. Так, например, сама бывшая спортсменка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина не видит проблемы в том, что российские стадионы могут опустеть после введения «паспорта болельщика» на всех площадках.

«Стадионы в России не останутся пустыми. Тот, кто захочет посмотреть футбол, сделает паспорт болельщика и придет на стадион. Никаких трудностей это не составит сделать. Не хочу по сто раз обсуждать одно и то же. Закон принят и его надо исполнять», — заявила Роднина.

Итак, меньше чем через месяц в РПЛ продолжится сезон, так что болельщику уже сегодня нужно задуматься, как попасть на стадион любимой команды. Среди главных барьеров помимо вышеназванного психологического отторжения быть «чипированным» есть еще фактор утомляющей бюрократии, а также недостаточная работа клубов с болельщиками. Но обо всем по порядку.

Лишний поход в МФЦ, с его очередями, сбором документов и общением с неприветливыми сотрудницами — еще один стоп-фактор. Минцифры, правда, уже постарались поработать над этим. В начале января там отчитались, что Fan ID получили уже 375 тысяч человек, а также анонсировали бета-версию приложения, в котором оформить Fan ID можно будет без визита в МФЦ.

Как утверждают в Министерстве цифрового развития, в приложении можно будет оформить «карту болельщика», предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет, передать билет другому человеку, узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте, добавить спортивное событие в календарь, перейти на сайт клуба для покупки билета, узнать о бонусных программах клубов.

Другой вопрос, что клубы не понимают, чем можно завлечь болельщика, если этого требуют, но помощи никакой не предлагают. Известно, что клубам «сверху» спущена соответствующая задача, но о какой-то финансовой поддержке инициатив РФС и клубов речи не идет.

Среди главных барьеров помимо вышеназванного психологического отторжения быть «чипированным» есть еще фактор утомляющей бюрократии. Фото: Максим Платонов

Так и получается, что летом у руководителей клубов болела голова над тем, где найти оборудование для новой системы пропусков. Теперь же им нужно ломать голову над тем, как завлечь людей на стадионы, несмотря на бойкот со стороны фанатов.

РФС уже разработал для клубов единую программу мотивации для болельщиков, чтобы побудить их к оформлению Fan ID: промокоды, розыгрыши, взаимодействия с футболистами и прочие стандартные маркетинговые «уловки». Вряд ли сегодня кого-то можно удивить подобными мероприятиями, но лучше так, чем ничего.

«Начиная с утверждения концепции системы идентификации болельщиков и издания распоряжения правительством, РФС призывал клубы уделять этому вопросу внимание. Разработал программу мотивации, рекомендовал клубам лиги ее реализовывать», — утверждал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Программа мотивации важна для увеличения болельщиков, мы это осознаем, — поддерживал его руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин. — У нас работает рабочая группа, работаем в двух направлениях. В первую очередь — программа поощрения. Это опция первого удара по мячу, вывод ребенка футболиста на поле, видеозвонок от футболиста, приглашение в VIP‑сектор, участие в съемках проморолика и так далее. У нас стоит задача создания полноценной программы лояльности для владельцев карт болельщика, но создание этой программы — большая работа, требующая дополнительного времени. В качестве опыта мы рассматриваем программы «Активный гражданин» и «Миллион призов».

Другой вопрос, что на запрашиваемые под это дело субсидии никто так и не откликнулся.

Так или иначе в столицу Татарстана Fan ID прийти должен. Фото: Максим Платонов

А что же в Казани?

«Ак Барс Арена», как и все стадионы, принимавшие мундиаль 2018 года уже была хорошо протестирована системой Fan ID. Однако это не означает, что на случай выхода «Рубина» в Премьер-лигу на следующий сезон, в Казани все уже готово.

Оборудование было закуплено еще к Кубку конфедераций 2017 года, но его нужно будет перепрограммировать под обновленные «паспорта болельщика», а также организовать работу в местных МФЦ.

Система может понадобиться уже нынешним летом, поскольку Казань подала заявку на проведение Суперкубка России, который обычно проводится за неделю до старта нового чемпионата в РПЛ. Как уверяет министр спорта Татарстана Владимир Леонов стадион «Ак Барс Арена» технически к этому готов, но пока вопрос на высшем уровне не обсуждался. В общем, так или иначе в столицу Татарстана Fan ID прийти должен.

Тем более что в Госдуме уже активно обсуждается распространение нового закона и на другие виды спорта. И если хоккейных болельщиков в Казани необходимостью получить лишний бейдж не остановить, то баскетбол и волейбол могут серьезно пострадать.

