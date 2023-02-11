К 65-летию «Рубина»: золотые годы казанского футбола

Два разных чемпионства под занавес нулевых

В рамках 65-летия «Рубина» продолжаем вспоминать историю развития казанского футбольного клуба. 2008 год был щедр на юбилеи команд Премьер-лиги. Тогда свое 50-летие праздновали казанский «Рубин» и «Луч-Энергия» из Владивостока. Сезон у них получился диаметрально противоположным, когда казанцы впервые стали чемпионами, а дальневосточники вылетели из Премьер-лиги. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин ностальгирует по золотым годам казанского футбола.

Появление Бердыева и выход в высшую лигу

Курбан Бердыев родился в туркменском Ашхабаде, начинал играть в местном «Строителе», затем переименованном в «Колхозчи», но имя себе сделал в алма-атинском «Кайрате», главной команде Казахской ССР. Поэтому он больше известен, как казахстанский футболист и туркменский тренер, возглавлявший местную «Нису» и сборную Туркменистана.

Работа в российском футболе с командой «Кристалл» из Смоленска была известна только профессионалам, к которым относился и начальник «Рубина» тех лет Ильгиз Фахриев, предложивший Бердыева на роль главного тренера в Казани. Шел 2001 год, Бердыеву было 49 лет, Туркменистан к тому времени остался далеко, в советском прошлом, как и «Кайрат». Все они на тот момент выступали в Азиатской конфедерации, привлекавшей к себе достаточно скромное внимание. В том числе и поэтому Камиль Исхаков отнесся к кандидатуре потенциального наставника с большим недоверием, да и вряд ли он должен был помнить о высоком худощавом полузащитнике «Кайрата» конца 70-х — начала 80-х годов. Это вам не Павел Федорович Садырин, который годами ранее возглавлял сборную России, и даже не Виктор Петрович Антихович, работавший в Нижнекамске. Это был вызов для амбициозной Казани и вызов для Бердыева, которые присматривались друг к другу на протяжении половины сезона 2001 года, когда он только начал работать.

А с 2002 года Бердыев начал и побеждать, хотя с собой он привел немного игроков, среди которых были Сергей Гунько, Андрей Коваленко, Анатолий Опря, Павел Харчик и Сергей Яковенко. К примеру, Садырин по приезду в Казань, привез с собой почти десяток зенитовцев, а уж Антихович и вовсе развернулся, собрал полтора десятка игроков, с которыми был связан еще и на агентских условиях. В «наследство» от Антиховича ему оставались голкипер Виктор Гаус и один из лидеров полузащиты Денис Бояринцев плюс Владимир Семенов, Андрей Федоров, Роман Шаронов.

Фото: rubin-kazan.ru

Тем не менее состав перед борьбой за выход в высшую лигу Бердыев перетряхнул основательно, когда в команде остались единственный на тот момент в основе местный воспитанник Сергей Харламов и прижившийся в Казани Валерий Алескаров из Рузаевки. Наличие трех голкиперов, Алескарова, Гауса, Харчика, не помешало пригласить еще одного — Сергея Козко, ставшего основным в том сезоне. «Рубин» реально заблестел самыми разными гранями, включая зарубежные — бразильские, марокканские, сербские плюс белорусские, грузинские, туркменские, узбекские, украинские. Не команда, а филиал Ноева ковчега, который непременно затонул бы вместе с тренером, если бы не итоговый успех: «Рубин» выиграл 1-е место, завоевав путевку в высшую лигу.

Пик сотрудничества Исхакова и Бердыева

Несуразиц при сотрудничестве связки Исхаков — Бердыев стало гораздо меньше, хотя они случались. И заведение уголовного дела в адрес представителей питерского «Динамо», которые якобы должны были сдавать домашнюю игру именно «Рубину», о чем просили представители последнего. Кстати, этот скандал сам собой пошел на спад, после того как во втором круге «Рубин» также дома уступил питерцам. И освещение игры клуба на телевидении бывшим сотрудником клуба, который ранее судился с «Рубином» и был единственным, кто отсудил у него крупную сумму. И странная отставка в начале 2005 года практически всей верхушки клубного руководства. И скандал «Астафьев против России», прямого отношения к «Рубину» не имеющий. Но в целом количество случайных людей и в клубе, и в команде было сокращено до минимума, что и позволяло обходиться не только без скандалов, но и без предпосылок к ним.

Не самый большой бюджет «Рубина», тем не менее позволял ему нормально функционировать в высшем футбольном обществе, так как мэром города была отработана следующая схема. Ведущих футболистов команды брали на содержание крупные коммерческие структуры. Тем не менее озвучивать, кто кормит, к примеру, Рони, а кто — Самарони, мэр города и президент клуба Камиль Исхаков не хотел. В принципе, какая разница? До той поры пока клуб не потерял одного из крупнейших своих спонсоров — компанию «Красный Восток», который перестал помогать «Рубину» после неоднозначного решения Госдумы о запрете рекламы пива на спортивных мероприятиях. С этого времени финансовые проблемы команды снова выплыли наружу, но Исхакову неимоверными усилиями удалось удержать «Рубин» от финансового краха.

В те победные, впрочем как и ранее, тяжелые годы, рядом с командой были ее ветераны, о чем вспоминал журналист Альберт Бикбов, который благодарит клуб и за отца Дамира Бикбова, и за его партнеров по команде:

— Хочу отметить тот период, когда в клубе начал работать Курбан Бердыев. Он при помощи и с благословения Камиля Исхакова сделал так, чтобы к ветеранам «Рубина» было уважительное отношение, они могли не только посещать домашние игры, но и какие-то гостевые, включая зарубежные, могли собираться в неофициальной обстановке под руководством такого организатора, как Анварбика Муртазина.

По итогу, главными достижениями Камиля Исхакова в «Рубине» стало его поэтапное возвращение из второй лиги в первую, дебют в высшей лиге, к тому времени получившей новое название Премьер лиги, и бронзовые медали по итогу дебюта.

«В уме мы держим Лигу чемпионов. Пока мечтаем, чтоб потом сыграть!»

Описать произошедшее прозой легко, но сейчас хотелось бы обратиться к поэзии. Мои стихи, написанные в 2003 году, пророчески предсказали ее в соперники «Рубину» «Барселону».



Ура, мы дебютанты Премьер лиги

«Спартак» привыкнем видеть и «Зенит»

Невооруженным глазом видны сдвиги

Нет, «не по фазе». К лучшему они.



Есть стадион, и за него не стыдно

И поле далеко не огород

И недостатков, в общем-то, не видно

Лишь «абрамовичей» своих не достает.

(Многие сильнейшие клубы Премьер лиги опекают мощные финансовые компании и

только «Рубин» полностью находится на содержании бюджета Казани).



Немногословны вы, увы, Курбан Бердыев

Не брякнете, что в голову взбредет

И, видимо, не попадете в Киев

Язык ведь вас туда не доведет.

(Спустя 6 лет Курбан Бердыев дошел и до Киева, дебютировав там на групповом этапе Лиги чемпионов, а затем еще и победил в противостоянии с местным «Динамо». Правда, произошло это по итогу второго свидания двух команд, в которых в разное время играла одна легенда — Виктор Колотов).



Слов дефицит трудами возмещая,

Команду строили, как пирамиду, вы

«Рубин» играет. Еще как играет!

Спросить об этом лучше у Москвы.

«Коней» загоним в стойло, как обычно

Москву низложим. «Локо» тормознем

Футбол «Рубин» покажет симпатичный

Ужасен будет лишь гостей прием.

(На протяжении трех стартовых лет в Премьер лиге, «Рубин» провел 18 игр в

Казани с московскими командами и ни в одной из них не уступил).



Фото: kc-camapa.ru

Пускай себя считают выше классом

Мол, красно-белый клуб непобедим

Но мы то знаем — там же просто «мясо»

Приедете в Казань, — мы вас съедим!

Мы слишком скупы, чтоб делить победы

Мы жадны до голов и до наград

В Москве «Торпедо» есть? Мы и «Торпедо»

Докажем, что он не автогигант.

(«Кони», «мясо», «Локо», — так на болельщицком сленге называют московские команды «Спартак», ЦСКА и «Локомотив»).

В составе есть и Чижек, и Сибайа

Чех стал отцом здесь, а Макбет сиротой

Три года сзади Андрес Скотти «подчищает»

Синев нас радует который год игрой.

(Во время пребывания в «Рубине» у Томаша Чижека родилась дочь, а Макбет Сибайа потерял отца).

Он невысок. И, вроде, статью хилый

Но уступать ему не по нутру

И все защитники готовы лечь в могилу

Отбегав за Калисто всю игру.

Домингес, Кисси и Байрамов Вова

Не знают как общаться, хоть ты плачь

Но…

Друг друга понимают с полуслова

Когда в общенье помогает мяч.

(Ведущие игроки — Орландо Калисто, Макбет Сибайа, Андрес Скотти, Михаил Синев, Алехандро Домингес, Владимир Байрамов, Томаш Чижек).

«Милан» хотим, а лучше «Барселону»

Бояться сильных, — слабакам подстать

В уме же держим Лигу чемпионов

Пока мечтаем. Чтоб потом сыграть!



(Какой-то художник с богатой фантазий в те годы нарисовал плакат, написав большими буквами «Рубин» — «Барселона» — 3:0!» Спустя годы этот плакат чуть-чуть не стал пророческим).



Фото: rubin-kazan.ru

Уникальная для российского футбола бронза

Чемпионат 2003 года до сих пор остается уникальным с той точки зрения, что впервые дебютант высшей лиги завоевал медали чемпионата. Ожидать такое от «Рубина» было бы сложно, но Казань в начале XXI века — это город, где результат надо было давать по принципу «здесь и сейчас». Такое проделывал УНИКС, год за годом покоряя различные дивизионы российского баскетбола, этой же дорогой двинулось волейбольное «Динамо-Казань». Только они свои первые победы одержали в 2004-м, когда УНИКС выиграл Кубок ФИБА, а волейболисты стали третьими в чемпионате стране, повторив успех «Рубина», и выиграли Кубок России.

Ожидание, что время придет, было несвойственно спортивной Казани, скорее было понимание, что время уходит. Экономические преференции, полученные ранее, созданный на ровном месте проект «1000-летия Казани», под которое были построены первые станции метро, проведен чемпионат мира по хоккею с мячом (первый подобный международный опыт в столице Татарстана), позволяли создавать все новые и новые команды (волейбол серьезного уровня пришел в Казань в 2000-м (мужская команда) и 2003 годах (женская команда).

«Ак Барс» выиграл чемпионат России 2006 года, ватерпольный «Синтез» — чемпионат страны и еврокубок ЛЕН-Трофи 2007 года, волейбольное «Динамо-ТТГ» — чемпионат России 2007 года, в период, когда «Рубин» вроде бы притормозил, пропуская земляков. В 2008-м году, лучшем в истории российского футбола, когда питерский «Зенит» выиграл и Кубок УЕФА и Суперкубок, а сборная России финишировала третьей на чемпионате Европы, «Рубин» стал лучшим клубом страны.

(Окончание следует)



Джаудат Абдуллин