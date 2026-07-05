Казань вошла в топ-4 городов-миллионников по креативности названий бизнесов

Казанские предприниматели чаще всего используют локальные бренды — «барс», «нур» и «чак-чак»

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла 4-е место среди городов-миллионников по разнообразию названий организаций, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. Такие данные получили аналитики «Яндекс Карт», изучив наименования почти четырех миллионов компаний по всей России.

Судя по изученным данным, в Казани характерные слова в названиях — «барс», «нур», «поволжье» и «чак-чак». Их предприниматели используют как минимум в два раза чаще, чем в других городах, сказано в исследовании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среднем название российской организации содержит 17 символов, но попадаются и рекордсмены. Самый короткий вариант в Татарстане — сервис доставки с названием «Ё» в Набережных Челнах, а самые длинные насчитывают более 200 знаков.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за первые четыре месяца 2026 года почти треть компаний оказались убыточными, а их суммарные потери составили 61,3 млн рублей.

Вадим Вахрушев