Продажи новых мотоциклов в России выросли на 14,7%

Лидерами по продажам стали Regulmoto, Voge и Motoland. Самая популярная модель — Motoland XF300

Фото: Динар Фатыхов

За первое полугодие 2026 года в России продано 32,7 тыс. новых мотоциклов, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

— Лидерами марочного рейтинга в этот период стали Regulmoto (4,7 тыс. шт.), Voge (3,7 тыс.), Motoland (2,9 тыс.), Racer (2,2 тыс.) и Bajaj (1,1 тыс.). На эти пять брендов пришлось более 40% всех проданных мотоциклов, — сказано в сообщении.

Также в модельном рейтинге первое место занял Motoland XF300 (2,6 тыс.), второе — Voge DS (1,3 тыс.), третье — Racer RC 300 (845 единиц).

По итогам июня в России реализовано 8,5 тыс. новых мотоциклов, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Эксперты агентства отмечают, что рынок новых мотоциклов демонстрирует рост уже пять месяцев подряд, а падение было зафиксировано только в январе.

Ранее сообщалось, что в мае 2026 года продажи новых мотоциклов в России выросли на 26% — до 9 586 единиц.

Вадим Вахрушев