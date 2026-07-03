Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива в регионы

Вице-премьер России провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием федеральных и региональных властей, а также нефтяных компаний

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием федеральных и региональных властей, а также нефтяных компаний. Об этом сообщается на сайте правительства России.

На встрече обсуждалась ситуация в Иркутской области и Забайкальском крае, где сохраняется напряженное положение с обеспечением топливом. Главы регионов доложили о запасах, поставках и мерах по стабилизации.

— Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках, — сказано на сайте Кабмина РФ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее власти России до конца года разрешили оборот бензина стандарта «Евро-3». Для дизельного топлива установлен предельный уровень серы в 350 мг на кг.

Наталья Жирнова