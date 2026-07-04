Шохин: бизнес обсуждает с властями защиту от БПЛА за периметром заводов
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что современные методы налетов требуют перехвата целей на дальних подступах
Бизнес и власти обсуждают создание систем раннего обнаружения беспилотников для защиты заводов. Об этом ТАСС сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, компании не могут обеспечить надежную защиту в одиночку: современные методы налетов требуют перехвата целей на дальних подступах.
— Самое главное, нужно вкладываться в систему раннего обнаружения, оповещения и отражения атак беспилотников, — отметил Шохин.
Глава РСПП подчеркнул, что страны НАТО используют российско-украинский конфликт для испытания новых технологий, включая искусственный интеллект и спутниковое наведение Starlink, поэтому Россия не имеет права отставать в этой сфере.
В конце июня президент России Владимир Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.
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