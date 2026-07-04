Шохин: бизнес обсуждает с властями защиту от БПЛА за периметром заводов

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что современные методы налетов требуют перехвата целей на дальних подступах

Бизнес и власти обсуждают создание систем раннего обнаружения беспилотников для защиты заводов. Об этом ТАСС сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, компании не могут обеспечить надежную защиту в одиночку: современные методы налетов требуют перехвата целей на дальних подступах.

— Самое главное, нужно вкладываться в систему раннего обнаружения, оповещения и отражения атак беспилотников, — отметил Шохин.

Глава РСПП подчеркнул, что страны НАТО используют российско-украинский конфликт для испытания новых технологий, включая искусственный интеллект и спутниковое наведение Starlink, поэтому Россия не имеет права отставать в этой сфере.

В конце июня президент России Владимир Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

Зульфат Шафигуллин