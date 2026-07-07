Гастроужин «Моря и реки» откроет серию авторских вечеров бренд-шефа ресторана «Морион»
Сет вечера будет состоять из 5 авторских курсов с музыкальным сопровождением
10 июля в ресторане «Морион» состоится гастроужин «Моря и реки». Вечер авторской кухни от бренд-шефа Тимура Мирзаева станет первым из серии ужинов, посвященных природе. В основе концепции меню — морская и речная рыба. А в основе концепции вечера — гармония гастрономии, природы и музыки. Вид на закат над Казанкой станет декорацией к действу, которое развернется в зале ресторана.
Каждый сет, представленный опытным шефом, будет рассказывать историю о реках Татарстана — локальные продукты, национальные традиции волжских народов и авторская техника станут нотами, слагающими гастрономическую симфонию.
- Курс №1: слабосоленый судак с сорбетом из томатов и базилика.
- Курс №2: ферментированная в малине форель с воздушной бриошью.
- Курс №3: кыстыбый с сазаном горячего копчения и каймаком.
- Курс №4: голубцы из савойской капусты со стерлядью и соусом велюте.
- Курс №5: фисташковый сорбет.
Ужин пройдет под музыкальное сопровождение. Аккомпанировать гастрономическим соло шеф-повара будет бренд эксклюзивных концертов «Амадеус». Они исполнят шедевры музыкального искусства, вдохновленные природной гармонией: «Лебедь» Сен-Санса, «Баркарола» Чайковского, «Лунная соната» Бетховена и другие бессмертные произведения.
Вечер пройдет 10 июля в 19.00. Бронь столиков по телефону +78435247403.
Количество мест ограничено.
Возрастное ограничение 18+
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