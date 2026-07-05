Исследование: жители Казани проводят на маркетплейсах по 19 минут в день

Казанцы готовы потратить 3,7 тыс. рублей на незапланированную покупку

Жители Казани в среднем проводят 19 минут в день за просмотром товаров на онлайн-площадках, а каждый второй делает это ежедневно. При этом 80% опрошенных признались, что готовы к спонтанной покупке, если во время просмотра им попадется понравившийся товар.

По данным исследования «Авито», ежедневно ленту товаров просматривают 50% жителей города, причем 29% заходят на шопинг-платформы несколько раз в день. Еще 39% делают это хотя бы раз в неделю. Большинство респондентов (74%) тратят на такой просмотр не более 20 минут в день.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чаще всего пользователи ищут конкретный товар среди множества предложений (44%) или вдохновение для будущих покупок (23%). Еще 18% используют просмотр ленты, чтобы скоротать время, а 15% — для сравнения цен с офлайн-магазинами. При этом семь из десяти участников опроса признались, что хотя бы раз откладывали сон из-за такого просмотра.

Средняя сумма незапланированной покупки, на которую готовы жители Казани, составляет 3,7 тыс. рублей. Треть респондентов готовы потратить на такую покупку до 1 тыс. рублей, еще 28% — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что число россиян, не покупающих товары онлайн, сократилось в восемь раз за последние 15 лет.

Зульфат Шафигуллин