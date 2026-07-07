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В Казани приостановили движение трамваев из-за ДТП

14:27, 07.07.2026

Движение трамваев №1, 2, 3 и 5а приостановлено на время оформления аварии на улице Шахиди

В Казани приостановили движение трамваев из-за ДТП
Фото: Артем Дергунов

В Казани временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3 и 5а. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие на улице Шахиди, где на трамвайных путях столкнулись легковой и грузовой автомобили.

На участке ул. Шахиди, 1/15 на трамвайных путях произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, — сообщил Комитет по транспорту города.

UPD: Движение восстановлено.

Недавно в Казани также произошла авария недалеко от транспортно-пересадочного узла «Компрессорный», где столкнулись два трамвая.

Вадим Вахрушев

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