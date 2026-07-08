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В Татарстане стройфирма избежала уголовного дела за долг по налогам в 43 млн рублей

15:15, 08.07.2026

Во время расследования руководитель компании полностью погасил налоговую задолженность

В Татарстане стройфирма избежала уголовного дела за долг по налогам в 43 млн рублей
Фото: Михаил Захаров

В Татарстане руководитель строительной компании полностью выплатил долг по налогам после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

По версии следствия, в 2020—2022 годах директор компании указывал в налоговых декларациях ложные сведения о сотрудничестве с 50 контрагентами. Из-за этого предприятие не заплатило НДС на сумму более 43,1 млн рублей.

Нарушение выявили сотрудники Следственного комитета, МВД и налоговой службы Татарстана. Во время расследования руководитель компании полностью погасил налоговую задолженность. После этого уголовное дело в отношении него было прекращено в соответствии с законодательством.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане было возбуждено дело о неуплате налогов на 372 млн рублей. По версии следствия, руководство одной из стройфирм также занизило НДС и налог на прибыль в 2020—2024 годах.

Наталья Жирнова

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