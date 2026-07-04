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Путин подписал закон о поддержке НПЗ для стабилизации цен на бензин

18:04, 04.07.2026

Документ вводит новые правила налогообложения смешивания компонентов бензина

Путин подписал закон о поддержке НПЗ для стабилизации цен на бензин
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс, направленные на стабилизацию внутреннего рынка топлива и сдерживание роста цен. Документ вводит новые правила налогообложения смешивания компонентов бензина.

Согласно закону, процесс получения высокооктанового топлива (с октановым числом 92 и выше) путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами теперь официально приравнивается к производству. Это создает объект налогообложения акцизом, однако переработчики со специальным свидетельством получают право на налоговый вычет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для повышения эффективности производства предельный объем использования ненефтяных компонентов и присадок увеличивается с 10% до 20%. Также разрешается применять демпфирующий механизм при импорте автомобильного бензина.

Меры поддержки затронули и сроки модернизации заводов. Для НПЗ, пострадавших от внешнего воздействия, действие соглашений о модернизации мощностей продлено до 31 декабря 2026 года. Воспользоваться этой мерой смогут предприятия, чья совокупная первоначальная стоимость основных средств по соглашению составляет не менее 100 млрд рублей

Зульфат Шафигуллин

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