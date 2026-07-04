Порог освобождения от НДС на упрощенке официально «заморозили» до 2030 года

Владимир Путин подписал закон о сохранении порога на уровне 20 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Порог освобождения от НДС на упрощенке окончательно «заморожен» на уровне 20 млн рублей до 2030 года. Соответствующий документ подписан президентом Владимиром Путиным и размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию документа, этот порог в 20 миллионов рублей теперь сохранится не только в 2027 году, но и вплоть до 2029 года включительно. Снижение планки до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до 10 миллионов — на 2031 год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отсрочка реформы приведет к выпадению доходов федерального бюджета. В 2027 году недополученные средства составят 51,1 миллиарда рублей, а в период с 2028 по 2029 год бюджет ежегодно будет терять порядка 100 миллиардов рублей.

Напомним, мера коснется более чем 360 тыс. субъектов МСП, говорил министр финансов России Антон Силуанов. Инициатива о сохранении действующего уровня была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе Петербургского международного экономического форума.

Зульфат Шафигуллин