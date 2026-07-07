Татарстан признали одним из лидеров по внедрению экспортного стандарта

Работу республики отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта. Работу республики отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.



По ее словам, опыт Татарстана использовали при обновлении регионального экспортного стандарта до версии 3.0. Это говорит об эффективной работе системы поддержки экспортеров в республике.

В республике помощь экспортно ориентированным предприятиям оказывает Центр поддержки экспорта. Компаниям помогают находить зарубежных партнеров, проводить исследования и участвовать в выставках. Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, в 2025 году мерами поддержки воспользовались около двух тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. При содействии Центра поддержки экспорта 76 компаний заключили экспортные контракты с партнерами из 72 стран.

Перебои с поставками и подорожание топлива в России спровоцировали рост цен на рынке автоперевозок. Сильнее всего проблемы заметны на юге страны, в Сибири, приграничных областях и на маршрутах в Китай. Очереди и простои на АЗС привели к сокращению суточного пробега машин и увеличению сроков доставки грузов. Как следствие, в Татарстане перевозчики уже начали поднимать стоимость услуг: пока на 5—10%, но в дальнейшем рост может дойти до 30%, считают участники рынка. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова