Средняя зарплата в Татарстане превысила 95 тысяч рублей — рост на 16,3% за год

Самая высокооплачиваемая сфера — деятельность в области информации и связи

Фото: Динар Фатыхов

В январе-апреле 2026 года среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций Татарстана, включая малый бизнес, достигла 95 439,9 рубля. По данным Татарстанстата, номинальный показатель вырос на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С учетом инфляции доходы населения также показали рост. Реальная заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен и тарифов, увеличилась на 8,8% к соответствующему периоду 2025 года.

Больше всех в республике продолжают зарабатывать работники сферы информации и связи — около 160 тысяч рублей в месяц. В тройку входят финансовая и страховая деятельность (142,8 тыс. рублей), а также научные исследования и разработки (142,2 тыс. рублей).

Меньше среднереспубликанского уровня получают работники в сфере операций с недвижимостью (58,7 тыс. рублей), гостиниц и общепита (63,7 тыс. рублей), административной деятельности (67,5 тыс. рублей) и образования (70 тыс. рублей).

Ранее Татарстан попал в топ-20 регионов России по номинальным доходам.



Зульфат Шафигуллин