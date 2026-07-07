РБК: в «Яндекс Маркете» проведут внутреннюю реорганизацию персонала

Ранее появилась информация о возможном сокращении штата и бюджета

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«Яндекс Маркет» запустил процесс внутренних изменений и пересмотра работы подразделения, сообщает РБК. Ранее появилась информация о возможном сокращении штата и бюджета, однако в компании заявили, что общий бюджет маркетплейса в 2026 году уменьшать не будут.

В «Яндексе» пояснили, что изменения связаны с отказом от непрофильных проектов и объединением дублирующих функций. Ресурсы планируют направить на развитие важных направлений — улучшение условий для продавцов и специальные предложения для покупателей.

По данным компании, изменения могут затронуть до 15% сотрудников «Яндекс Маркета». При этом часть сотрудников планируют перевести на другие позиции внутри «Яндекса». В компании отметили, что продолжают развивать ключевые сервисы, в том числе технологии искусственного интеллекта и покупки через Алису AI.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

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Наталья Жирнова