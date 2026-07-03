Замминистра промышленности РФ: в Казани имеется рост интереса к маломерному флоту

«Это одно из перспективных направлений, которое развивается во всем мире», — заявил Альберт Каримов

Фото: Мария Зверева

В Казани развитие маломерного флота и судостроения становится одним из перспективных направлений отрасли. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов во время обхода выставки яхт и катеров, который прошел в рамках мероприятия на полуострове Локомотив.

По словам Каримова, важно развивать не только крупнотоннажное судостроение, но и маломерный флот. Он отметил, что в Казани создаются привлекательные условия и необходимая инфраструктура для роста этого направления.

— Это одно из перспективных направлений, которое развивается во всем мире, и наши верфи активно и динамично внедряют инновационные разработки не только в крупном формате, но и в маломерных судах, — передает слова Каримова корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заявление было сделано в ходе пятой выставки яхт и катеров Kazan Yachting Festival 2026, которая проходит с 3 по 5 июля в яхт-клубе «Призма» на полуострове Локомотив. В мероприятии участвуют производители из Татарстана, регионов России, а также представители отрасли водного туризма и судостроения.

Ранее Институт развития Казани показал новые эскизы «Кремлевского причала». В текущем году планируется запуск первой очереди строительства — создание понтона для маломерного пассажирского флота. Эскизы — в материале.

Миляуша Кашафутдинова