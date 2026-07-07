Прокуратура Казани уличила замглавы отдела «Главтатдортранса» в нарушениях при исполнении контрактов

Сотрудник изменил существенные условия двух тендеров — в частности, была необоснованно увеличена стоимость перевозки мусора

Фото: Максим Платонов

В Казани должностное лицо «Главтатдортранса» оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение при исполнении государственных контрактов. Нарушения выявила прокуратура Вахитовского района в ходе проверки реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как удалось выяснить «Реальному времени», административным штрафом наказали замначальника отдела содержания мостовых сооружений. В пресс-службе прокуратуры Татарстана уточнили — штраф уже оплачен. Само выявленное нарушение касается двух контрактов, заключенных в марте 2025 года

Установлено, что сотрудник изменил существенные условия двух госконтрактов. В частности, была необоснованно увеличена стоимость перевозки мусора, что привело к росту общей суммы контрактов более чем на 900 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что прокуратура требует уволить начальника «Главтатдортранса» по утрате доверия. Суть претензий к Эдуарду Данилову, который в конце прошлого года по указу президента страны был удостоен звания «Заслуженный строитель РФ», касается событий прошлых лет. Больше года назад сотрудники антикоррупционного управления при раисе Татарстана при проверке деятельности «Главтатдортранса» обнаружили факт начисления руководителем премий самому себе. Как отмечает один из источников, речь шла о сумме примерно в 700 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова