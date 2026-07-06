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В РСПП предложили ввести налоговые льготы для пострадавших НПЗ

16:18, 06.07.2026

Речь идет не только о ремонте, но и о возможной модернизации оборудования

В РСПП предложили ввести налоговые льготы для пострадавших НПЗ
Фото: Максим Платонов

В России предложено ввести налоговые стимулы для предприятий нефтепереработки, пострадавших от атак беспилотников и нуждающихся в восстановлении мощностей. С такой инициативой выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

По его словам, речь идет не только о ремонте, но и о возможной модернизации оборудования. Шохин отметил, что государство может рассмотреть налоговые преференции и вычеты в рамках совместной задачи бизнеса и власти, поскольку от работы отрасли зависит состояние смежных секторов экономики и потребителей.

Глава РСПП также сообщил, что обсуждается корректировка федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). По его мнению, механизм целесообразно временно распространить на нефтепереработку и производителей топлива, хотя ранее отрасль не входила в число его получателей.

Кроме того, Шохин заявил, что стабилизации топливного рынка может способствовать перезапуск предприятий, выпускающих топливо класса «Евро-3», многие из которых ранее были законсервированы. Напомним, что власти России до конца года разрешили оборот бензина стандарта «Евро-3».

Наталья Жирнова

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