ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань получила все разрешения
Строительство ведется с учетом опыта ВСМ Москва — Петербург
Проект продления высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода и Казани получил все необходимые разрешения. Об этом на заседании Госсовета Татарстана заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов сообщает пресс-служба парламента.
— Участок Москва — Нижний Новгород и далее до Казани — самый эффективный маршрут внутри России. Он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл, — заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с президентом РФ.
Строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани было анонсировано еще в 2013 году, тогда ее стоимость оценивалась в 1,1 трлн рублей. Ханифов отметил, что сейчас ведется строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
Ранее сообщалось, что погрузка на железной дороге в Татарстане выросла на 3,2%.
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