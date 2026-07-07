ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань получила все разрешения

Строительство ведется с учетом опыта ВСМ Москва — Петербург

Фото: Артем Дергунов

Проект продления высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода и Казани получил все необходимые разрешения. Об этом на заседании Госсовета Татарстана заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов сообщает пресс-служба парламента.

— Участок Москва — Нижний Новгород и далее до Казани — самый эффективный маршрут внутри России. Он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл, — заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с президентом РФ.



Строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани было анонсировано еще в 2013 году, тогда ее стоимость оценивалась в 1,1 трлн рублей. Ханифов отметил, что сейчас ведется строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что погрузка на железной дороге в Татарстане выросла на 3,2%.

Вадим Вахрушев