Автобус №47 в Казани временно изменит схему движения

Автобусы будут разворачиваться на перекрестке улиц Кулахметова и Батыршина без заезда на конечную

Фото: Артем Дергунов

В Казани временно изменится схема движения автобусного маршрута №47. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту города.

— Причиной временных неудобств станет ограничение движения транспорта по улице Батыршина в районе домов №16, 18 и 20, сообщает пресс-служба.



Автобусы №47 будут разворачиваться на перекрестке улиц Кулахметова и Батыршина, после чего продолжат движение без заезда на конечную остановку «Ул. Батыршина». Изменения будут действовать с 8:00 субботы, 11 июля, до 18:00 воскресенья, 12 июля.

Ранее министр транспорта Фарит Ханифов сообщил, что в Казани сохраняется дефицит кадров в транспортной отрасли.

Вадим Вахрушев