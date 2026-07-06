В Альметьевском и Нурлатском районах нашли нарушения на мусорных полигонах

По итогам проверки возбуждено 10 административных дел: нарушения выявлены в деятельности ООО «УК ЖКХ Нурлатского района» и ООО «Полигон-2»

Фото: Максим Платонов

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура выявила многочисленные нарушения экологического законодательства при эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов в Альметьевском и Нурлатском районах Татарстана. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено размещение отходов, не подлежащих захоронению, возгорания мусора и загрязнение прилегающих территорий, отсутствие послойной изоляции отходов грунтом, а также необорудование пунктов мойки колес. Кроме того, выявлены нарушения санитарных требований, включая отсутствие дератизации и дезинсекции, допуск к работе неподготовленного персонала, отсутствие необходимой экологической документации и несвоевременную оплату за негативное воздействие на окружающую среду.

По итогам проверки возбуждено 10 административных дел: нарушения выявлены в деятельности ООО «УК ЖКХ Нурлатского района» и ООО «Полигон-2». Также руководителям организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее арбитражный суд обязал УК «ПЖКХ» возместить ущерб почвам в 11,7 млн рублей. Нарушение было выявлено в ходе обследования земельного участка, принадлежащего региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, что ООО «УК «ПЖКХ» объявило конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу строительства мусорного полигона с производственной базой в Алексеевском районе Татарстана. Согласно сводному сметному расчету, стоимость первого этапа строительства составляет 1,826 млрд рублей.

Наталья Жирнова