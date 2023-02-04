Домов меньше, а затрат больше: появился краткосрочный план капремонта в Казани на 2023—2025 годы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана опубликовали краткосрочный план реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах Казани с 2023 по 2025 год. Согласно нему, за три года в городе будут обновлены 528 объектов жилищного фонда, что на 198 единиц меньше, чем в предыдущем аналогичном плане (с 2020 по 2022 — 726 домов). Однако со снижением количества домов можно отметить и рост в финансировании работ. Так, если за прошлые три года общий объем затрат оценивался в 6,408 миллиарда рублей, то нынешний достигает уже 6,651 миллиарда. Кто будет оплачивать программу и какие обновления ждут казанцев — в материале «Реального времени».

Собственники заплатят больше всех

Краткосрочный план создается с целью сохранить, восстановить и повысить качество жилищного фонда, а также создать безопасные условия для проживания граждан. Контроль за его реализацией осуществляют Минстрой Татарстана, а также исполком Казани, которым предстоит решить множество задач — от агитационно-разъяснительной работы с населением до формирования механизмов управления жилфондом.

Планируемые показатели планового периода с 2023 по 2025 год выглядят следующим образом:

2023 год — капремонт 195 домов за 2,220 миллиарда рублей (335 млн из республиканского бюджета, 290 млн из городского, а 1,574 млрд — средства ТСЖ, ЖСК или собственников помещений).

2024 год — капремонт 158 домов за 2,169 миллиарда рублей (362 млн из республиканского бюджета, 290 млн из городского, а 1,516 млрд — средства ТСЖ, ЖСК или собственников помещений).

2025 год — капремонт 175 домов за 2,261 миллиарда рублей (346 млн из республиканского бюджета, 290 млн из городского, а 1,624 млрд — средства ТСЖ, ЖСК или собственников помещений).

Если сравнить эти значения с предыдущим планом, то можно обратить внимание на ряд изменений. В первую очередь это касается количества домов, подлежащих капремонту, — их количество значительно снизилось. Что же касается финансирования программы, то наибольшая доля, принадлежащая кооперативам и собственникам, только возросла. Вместе с этим средства из городского бюджета не изменились в своих объемах, а бюджет республики заметно поубавил свои затраты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

2020 год — капремонт 276 домов за 2,271 миллиарда рублей (397 млн из республиканского бюджета, 290 млн из городского, а 1,583 млрд — средства ТСЖ, ЖСК или собственников помещений).

2021 год — капремонт 238 домов за 2,209 миллиарда рублей (521 млн из республиканского бюджета, 290 млн из городского, а 1,397 млрд — средства ТСЖ, ЖСК или собственников помещений).

2022 год — капремонт 212 домов за 2,261 миллиарда рублей (520 млн из республиканского бюджета, 290 млн из городского, а 1,115 млрд — средства ТСЖ, ЖСК или собственников помещений).

Таким образом, финансирование из бюджета Татарстана сократилось на 37,8%, или на 395 млн рублей. Средства, выделяемые бюджетом Казани, не изменились. А затраты ТСЖ, ЖСК и других кооперативов увеличились на 15%, или 619 млн рублей. Важно отметить, что Кабмин Татарстана с 1 января повысил минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Теперь он составит 6,95 рубля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Снижение во всех видах работ, кроме ремонта подвалов

В краткосрочном плане под капитальным ремонтом многоквартирных домов понимаются виды работ, которые определены Жилищным кодексом России, а также законом Татарстана от 25.06.2013 №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Так, согласно постановлению Кабмина республики, в период с 2023 по 2025 год будут выполнены:

объем работ Перечень услуг 2023 2024 2025 Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой на вентилируемую, устройство выходов на кровлю 59,062 тыс. кв. м. 49,178 тыс. кв. м. 50,746 тыс. кв. м. Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 247,324 тыс. м. 280,174 тыс. м. 260,582 тыс. м. электроснабжения 74,787 тыс. м. 110,508 тыс. м. 108,358 тыс. м. теплоснабжения 111,071 тыс. м. 86,756 тыс. м. 86,729 тыс. м. горячего водоснабжения 15,594 тыс. м. 21,789 тыс. м. 16,758 тыс. м. холодного водоснабжения 22,007 тыс. м. 29,901 тыс. м. 22,257 тыс. м. водоотведения 23,646 тыс. м. 31,220 тыс. м. 26,480 тыс. м. газоснабжения 0,220 тыс. м. - - ремонт и замена лифтового оборудования 171 штук 160 штук 90 штук ремонт подвальных помещений 11,067 тыс. кв. м. 15,002 тыс. кв. м. 4,646 тыс. кв. м. утепление и ремонт фасада 108,618 тыс. кв. м. 123,254 тыс. кв. м. 136,673 тыс. кв. м.



Стоит отметить, что в сравнении с прошлым планом показатели видов работ сократились, как и количество домов, подлежащих капремонту. Так, например, согласно плану, в 2020-2022 годы работы по ремонту крыш охватывали 402 631 кв. м (137,7 тысячи в 2020-м, 157,3 тысячи в 2021-м, 107,6 тысячи в 2022-м). В предстоящем плане охват данного типа работ достигает лишь 158 986 кв. м. Однако существуют и исключения — увеличилось число работ по ремонту подвальных помещений (30,7 тысяч кв. м в новом против 26,3 тысячи кв. м в старом плане).

Не исключено, что рост объема работ именно в этом направлении связан с тем, что в начале текущего года президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить убежища, — прим. авт.

В Казани в конце декабря проверили 4,4 тысячи подвальных помещений, что составляет почти 96% от их общего числа. Всего в городе насчитывается более 4,6 тысячи подвалов. Подвалы проверяют на случай эвакуации жителей при масштабных чрезвычайных ситуациях. На сегодняшний день бомбоубежища инвентаризируют и приводят в порядок по всей России.



В текущем году в Татарстане проведут капремонт 716 многоквартирных домов

В конце прошлого месяца глава исполкома Казани Рустем Гафаров рассказал, что с 2008 года в городе капитально отремонтировали 3 653 многоквартирных дома на общую сумму более 26 миллиардов рублей. Он отметил, что в столице Татарстана до сих пор остро стоит вопрос замены лифтов. По его словам, во многих домах их нужно обновить уже в этом году.

— Их замена повлечет за собой использование значительной части бюджета программы. В 2025 году, например, до 40% денег капремонта в сегодняшних ценах уйдет на замену лифтов, — сказал Гафаров.

Фото: realnoevremya.ru/Лина Саримова

Что касается всего региона, то в рамках реализации краткосрочного плана за текущий год в Татарстане будут отремонтированы 716 многоквартирных домов. Согласно данным Минстроя республики, безопасные и благоприятные условия проживания будут обеспечены для 159 110 граждан в 42 муниципальных образованиях. Объем финансирования всех работ составит 6 миллиардов рублей, а затронут они площадь в 4,3 миллиона квадратных метров.

Напомним, за прошедший год по краткосрочному плану в Татарстане было отремонтировано 740 многоквартирных домов в 40 муниципальных образованиях. Общий объем финансирования достигал 6,32 миллиарда рублей. Таким образом, свои жилищные условия улучшили более 184 тысяч жителей республики.

В рамках капитального ремонта в домах заменили 207 лифтов, признанных непригодными для эксплуатации. Также отремонтировано более 269 тысяч кв. м кровли в 284 домах, более 967 тысяч кв. м фасада в 372 домах. Помимо этого, проведена замена более 1 миллиона метров внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

Фото: realnoevremya.ru/Лина Саримова

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