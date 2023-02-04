Домов меньше, а затрат больше: появился краткосрочный план капремонта в Казани на 2023—2025 годы
Власти Татарстана опубликовали краткосрочный план реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах Казани с 2023 по 2025 год. Согласно нему, за три года в городе будут обновлены 528 объектов жилищного фонда, что на 198 единиц меньше, чем в предыдущем аналогичном плане (с 2020 по 2022 — 726 домов). Однако со снижением количества домов можно отметить и рост в финансировании работ. Так, если за прошлые три года общий объем затрат оценивался в 6,408 миллиарда рублей, то нынешний достигает уже 6,651 миллиарда. Кто будет оплачивать программу и какие обновления ждут казанцев — в материале «Реального времени».
Собственники заплатят больше всех
Краткосрочный план создается с целью сохранить, восстановить и повысить качество жилищного фонда, а также создать безопасные условия для проживания граждан. Контроль за его реализацией осуществляют Минстрой Татарстана, а также исполком Казани, которым предстоит решить множество задач — от агитационно-разъяснительной работы с населением до формирования механизмов управления жилфондом.
Планируемые показатели планового периода с 2023 по 2025 год выглядят следующим образом:
- 2023 год — капремонт 195 домов за 2,220 миллиарда рублей (335 млн из республиканского бюджета, 290 млн из городского, а 1,574 млрд — средства ТСЖ, ЖСК или собственников помещений).
- 2024 год — капремонт 158 домов за 2,169 миллиарда рублей (362 млн из республиканского бюджета, 290 млн из городского, а 1,516 млрд — средства ТСЖ, ЖСК или собственников помещений).
- 2025 год — капремонт 175 домов за 2,261 миллиарда рублей (346 млн из республиканского бюджета, 290 млн из городского, а 1,624 млрд — средства ТСЖ, ЖСК или собственников помещений).
Если сравнить эти значения с предыдущим планом, то можно обратить внимание на ряд изменений. В первую очередь это касается количества домов, подлежащих капремонту, — их количество значительно снизилось. Что же касается финансирования программы, то наибольшая доля, принадлежащая кооперативам и собственникам, только возросла. Вместе с этим средства из городского бюджета не изменились в своих объемах, а бюджет республики заметно поубавил свои затраты.
- 2020 год — капремонт 276 домов за 2,271 миллиарда рублей (397 млн из республиканского бюджета, 290 млн из городского, а 1,583 млрд — средства ТСЖ, ЖСК или собственников помещений).
- 2021 год — капремонт 238 домов за 2,209 миллиарда рублей (521 млн из республиканского бюджета, 290 млн из городского, а 1,397 млрд — средства ТСЖ, ЖСК или собственников помещений).
- 2022 год — капремонт 212 домов за 2,261 миллиарда рублей (520 млн из республиканского бюджета, 290 млн из городского, а 1,115 млрд — средства ТСЖ, ЖСК или собственников помещений).
Таким образом, финансирование из бюджета Татарстана сократилось на 37,8%, или на 395 млн рублей. Средства, выделяемые бюджетом Казани, не изменились. А затраты ТСЖ, ЖСК и других кооперативов увеличились на 15%, или 619 млн рублей. Важно отметить, что Кабмин Татарстана с 1 января повысил минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Теперь он составит 6,95 рубля.
Снижение во всех видах работ, кроме ремонта подвалов
В краткосрочном плане под капитальным ремонтом многоквартирных домов понимаются виды работ, которые определены Жилищным кодексом России, а также законом Татарстана от 25.06.2013 №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Так, согласно постановлению Кабмина республики, в период с 2023 по 2025 год будут выполнены:
|объем работ
|Перечень услуг
|2023
|2024
|2025
|Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой на вентилируемую, устройство выходов на кровлю
|59,062 тыс. кв. м.
|49,178 тыс. кв. м.
|50,746 тыс. кв. м.
|Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
|247,324 тыс. м.
|280,174 тыс. м.
|260,582 тыс. м.
|электроснабжения
|74,787 тыс. м.
|110,508 тыс. м.
|108,358 тыс. м.
|теплоснабжения
|111,071 тыс. м.
|86,756 тыс. м.
|86,729 тыс. м.
|горячего водоснабжения
|15,594 тыс. м.
|21,789 тыс. м.
|16,758 тыс. м.
|холодного водоснабжения
|22,007 тыс. м.
|29,901 тыс. м.
|22,257 тыс. м.
|водоотведения
|23,646 тыс. м.
|31,220 тыс. м.
|26,480 тыс. м.
|газоснабжения
|0,220 тыс. м.
|-
|-
|ремонт и замена лифтового оборудования
|171 штук
|160 штук
|90 штук
|ремонт подвальных помещений
|11,067 тыс. кв. м.
|15,002 тыс. кв. м.
|4,646 тыс. кв. м.
|утепление и ремонт фасада
|108,618 тыс. кв. м.
|123,254 тыс. кв. м.
|136,673 тыс. кв. м.
Стоит отметить, что в сравнении с прошлым планом показатели видов работ сократились, как и количество домов, подлежащих капремонту. Так, например, согласно плану, в 2020-2022 годы работы по ремонту крыш охватывали 402 631 кв. м (137,7 тысячи в 2020-м, 157,3 тысячи в 2021-м, 107,6 тысячи в 2022-м). В предстоящем плане охват данного типа работ достигает лишь 158 986 кв. м. Однако существуют и исключения — увеличилось число работ по ремонту подвальных помещений (30,7 тысяч кв. м в новом против 26,3 тысячи кв. м в старом плане).
Не исключено, что рост объема работ именно в этом направлении связан с тем, что в начале текущего года президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить убежища, — прим. авт.
В Казани в конце декабря проверили 4,4 тысячи подвальных помещений, что составляет почти 96% от их общего числа. Всего в городе насчитывается более 4,6 тысячи подвалов. Подвалы проверяют на случай эвакуации жителей при масштабных чрезвычайных ситуациях. На сегодняшний день бомбоубежища инвентаризируют и приводят в порядок по всей России.
В текущем году в Татарстане проведут капремонт 716 многоквартирных домов
В конце прошлого месяца глава исполкома Казани Рустем Гафаров рассказал, что с 2008 года в городе капитально отремонтировали 3 653 многоквартирных дома на общую сумму более 26 миллиардов рублей. Он отметил, что в столице Татарстана до сих пор остро стоит вопрос замены лифтов. По его словам, во многих домах их нужно обновить уже в этом году.
— Их замена повлечет за собой использование значительной части бюджета программы. В 2025 году, например, до 40% денег капремонта в сегодняшних ценах уйдет на замену лифтов, — сказал Гафаров.
Что касается всего региона, то в рамках реализации краткосрочного плана за текущий год в Татарстане будут отремонтированы 716 многоквартирных домов. Согласно данным Минстроя республики, безопасные и благоприятные условия проживания будут обеспечены для 159 110 граждан в 42 муниципальных образованиях. Объем финансирования всех работ составит 6 миллиардов рублей, а затронут они площадь в 4,3 миллиона квадратных метров.
Напомним, за прошедший год по краткосрочному плану в Татарстане было отремонтировано 740 многоквартирных домов в 40 муниципальных образованиях. Общий объем финансирования достигал 6,32 миллиарда рублей. Таким образом, свои жилищные условия улучшили более 184 тысяч жителей республики.
В рамках капитального ремонта в домах заменили 207 лифтов, признанных непригодными для эксплуатации. Также отремонтировано более 269 тысяч кв. м кровли в 284 домах, более 967 тысяч кв. м фасада в 372 домах. Помимо этого, проведена замена более 1 миллиона метров внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.
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