В Татарстане увеличили минимальный взнос на капремонт общего имущества в многоквартирных домах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана установил с 1 января 2023 года новый минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Он вырос на 57 копеек.

Согласно постановлению, с 1 января 2023 года минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах Татарстана составит 6,95 рубля. С 1 июля 2021 года он был установлен в размере 6,38 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в этом году в Татарстана запланирован капитальный ремонт 716 многоквартирных домов. Он затронет 159 110 жителей в 42 муниципальных образованиях республики.

Объем финансирования на капитальный ремонт домов в 2023 году составит 6 млрд рублей. Работы затронут площадь в 4,3 млн кв. м.



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Татьяна Демина