Рустам Минниханов поручил подготовить убежища и системы оповещения в ускоренном режиме
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить убежища и системы оповещения.
По его словам, в настоящее время важно быть готовыми к тому, чтобы вовремя обеспечить безопасность жителей. В частности, это касается системы оповещения населения:
— Нам кажется, что система оповещения несет дежурный характер. А нынешние условия говорят нам о том, что она очень важна. Все должно быть готово и работу по подготовке нужно ускорить, — сказал он.
В Казани в конце декабря проверили 4,4 тысячи подвальных помещений, что составляет почти 96% от их общего числа. Всего в городе насчитывается более 4,6 тысячи подвалов. Подвалы проверяют на случай эвакуации жителей при масштабных чрезвычайных ситуациях. Об этом население неоднократно оповестят по радио и телевидению. В городе останутся сотрудники тех организаций, которые продолжат работать.
В Татарстане, как и по всей России, инвентаризируют бомбоубежища и наводят в них порядок. Их приводят в «боевую» готовность.
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