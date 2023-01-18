Рустам Минниханов поручил подготовить убежища и системы оповещения в ускоренном режиме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить убежища и системы оповещения.



По его словам, в настоящее время важно быть готовыми к тому, чтобы вовремя обеспечить безопасность жителей. В частности, это касается системы оповещения населения:

— Нам кажется, что система оповещения несет дежурный характер. А нынешние условия говорят нам о том, что она очень важна. Все должно быть готово и работу по подготовке нужно ускорить, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в конце декабря проверили 4,4 тысячи подвальных помещений, что составляет почти 96% от их общего числа. Всего в городе насчитывается более 4,6 тысячи подвалов. Подвалы проверяют на случай эвакуации жителей при масштабных чрезвычайных ситуациях. Об этом население неоднократно оповестят по радио и телевидению. В городе останутся сотрудники тех организаций, которые продолжат работать.



В Татарстане, как и по всей России, инвентаризируют бомбоубежища и наводят в них порядок. Их приводят в «боевую» готовность.



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Маргарита Головатенко