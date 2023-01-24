В Казани за 15 лет отремонтировали свыше 3,6 тысячи многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 2008 года в Казани капитально отремонтировали 3 653 многоквартирных дома на общую сумму более 26 млрд рублей. Такие данные на итоговой коллегии министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ озвучил глава исполкома города Рустем Гафаров.

Он отметил, что на сегодняшний день не найдено решение для ремонта домов, имеющих статус объектов культурного наследия. Чтобы провести ремонты в этих домах, необходимо разработать специальные проекты и провести дополнительные экспертизы, подчеркнул Гафаров.

— Стоимость ремонта одного такого дома в 2,5—3 раза выше, чем обычного дома такой же площади. А таких домов в Казани больше 70, — сказал спикер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также он отметил, что в городе остро стоит вопрос замены лифтов. Во многих домах их нужно обновить уже в этом году.

— Их замена повлечет за собой использование значительной части бюджета программы. В 2025 году, например, до 40% денег капремонта в сегодняшних ценах уйдет на замену лифтов, — сказал Гафаров.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, выступая на коллеги призвал соответствующие структуры ужесточить контроль за качеством капитального ремонта домов, а также не оставлять завершение работ на конец года.

Напомним, в 2023 году в Татарстане будут капитально отремонтированы 716 многоквартирных домов общей площадью 4,3 млн квадратных метров. По словам главы Минстроя РТ, финансовый объем масштабной программы капитального ремонта определен на уровне 6,1 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов