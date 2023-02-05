Цитаты недели: Мурашко — о Марате Садыкове, Самигуллин — о хиджабе, Лавров — о мире

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Динар Фатыхов

Уходящая неделя началась с прощания с главой татарстанского Минздрава, который скоропостижно скончался днем ранее. На церемонию прощания пришло много людей, приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который рассказал как высоко ценил Марата Садыкова. На федеральном уровне в эти дни отметили 80-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Поздравляя россиян с этой датой, Владимир Путин провел параллель между теми событиями и сегодняшними. Традиционно в информационной повестке были темы отмены русской культуры за рубежом и противостояние с Западом. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



О самоотверженности Марата Садыкова

Человек, который понимал перспективы и умел организовать людей. На его короткую жизнь выпала большая и серьезная нагрузка. Он поднял несколько больниц, готовил Универсиаду и обеспечивал медицинскую помощь <...> Его слова всегда внушали уверенность. Он звонил и даже в самых сложных ситуациях говорил: «Шеф, справляемся! Делаем все как надо». Дорогие друзья, я ценю этого человека и склоняю перед ним голову!

В начале недели Татарстан простился с Маратом Садыковым, который с 2018 года возглавлял Министерство здравоохранения республики. Проститься с человеком, чья самоотверженность, трудолюбие и чуткость помогли выстоять пандемию коронавируса и поднять всю сферу здравоохранения на новый уровень, пришло много людей. Среди них был и глава Минздрава России Михаил Мурашко, который как коллега не понаслышке знает, каких усилий стоили достигнутые Садыковым успехи. Он вспомнил, как вместе они ежедневно боролись со смертельным вирусом, как организовывали и проводили вакцинацию против COVID-19 и как система, выстроенная министром здравоохранения Татарстана, помогла спасти жизни детей, пострадавших при атаке на казанскую гимназию №175. Всех заслуг Марата Садыкова не перечислить, и многие сходятся на том, что человеку, который придет ему на замену, будет сложно соответствовать заданной планке.

О невероятном факте

Невероятно — невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев.

В четверг, 2 февраля, в России отпраздновали 80-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. С судьбоносной датой в истории поздравил глава государства Владимир Путин, обратив внимание на немыслимый факт — события после столетней давности словно повторяются: нам вновь приходится противостоять немецким танкам. Всех недругов он предупредил: «современная война с Россией будет для них совсем другой», ей есть чем ответить на отправку танков к ее границам, «и применением бронетехники дело не закончится».

О хиджабе как образе жизни

Что такое хиджаб? Это не просто платок, покрывающий голову, но и защитная завеса женщины от непристойных взглядов и мыслей посторонних людей. Хиджаб — это образ жизни, скромность, чистота, достоинство, красота и праведность мусульманки. Это — ее корона!

Днем ранее, 1 февраля, отметили Всемирный день хиджаба. С праздником головного убора мусульманок поздравил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, обратив внимание, что «покрытие головы платком — это традиция не только ислама, но и христианства, и иудаизма». На фоне скандалов, где девушкам в вузах и школах запрещают приходить в хиджабе, муфтий напомнил, что право носить его российским женщинам гарантировано Конституцией страны, закрепляющей свободу вероисповедания. «Хиджаб — это приказ и одновременно подарок Всевышнего в адрес прекрасной половины человечества», — напомнил Камиль хазрат Самигуллин.



О мире

Я — за мир, однозначно. Я — за мир. Я не помню, кто сказал: «Хочешь мира, готовься к войне». Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую бы сформировал так: хочешь мира, будь готов всегда себя защищать. И я думаю, что из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны еще более эффективно в любой ситуации себя защищать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что выступает за мир во всем мире. Однако у него совсем иная, отличная от той, что знакома каждому, концепция. По его словам, желая поддержания мира, необходимо готовиться к обороне. Глава российского МИДа уверен, что нашему государству удастся выйти из сложившейся ситуации на внешнеполитической арене еще более готовыми к миру, то есть лучше чем когда-либо готовыми защитить себя.

О попытке отменить Россию

И сожжение Корана, и карикатуры на Иисуса Христа и пророка Мухаммеда в сатирических журналах, отчуждение храмов Украинской православной церкви Московского патриархата на Украине с целью передачи их раскольникам — это все звенья единой атаки на наши традиции, на наши традиционные институты. Попытка, пусть неудачная, запретить Чайковского, Достоевского, Чехова, вся эта попытка cansel Russia — это попытка отменить ту самую Россию, которая в настоящее время, по сути, является главным ковчегом спасения традиционных ценностей и многополярного мира.

На итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана выступил уроженец Казани, заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, объяснивший, почему коллективный Запад так отчаянно пытается отменить русскую культуру. Она, по его мнению, последний оплот традиционных ценностей и многополярного мира, о котором твердят последний год. «Культура — корень всех традиций. Культура — то, что спасает нас от ассимиляции. Культура — то, что делает нас уникальными в этом мире», — утверждает Александр Журавский.



О школе СИЗО

Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли — на 1-2 месяца в СИЗО.

Каждый нормальный мужчина должен иметь за плечами опыт жизни в следственном изоляторе, убежден российский футболист Александр Кокорин. У него такой опыт есть — спортсмен, признанный вместе с Павлом Мамаевым виновным в избиении чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, отсидел почти год. Скандальное высказывание про «лайфхак» в СИЗО вызвало в обществе бурю негодования. Так, например, предприниматель Виктор Бут, не так давно вернувшийся в Россию после нескольких лет в американской тюрьме, заявил, что это неправильный подход и такого опыта он никому бы не пожелал. По его мнению, каждый нормальный мужчина должен не в СИЗО отсидеть, а в армии отслужить.

