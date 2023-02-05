Цитаты недели: Мурашко — о Марате Садыкове, Самигуллин — о хиджабе, Лавров — о мире
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Уходящая неделя началась с прощания с главой татарстанского Минздрава, который скоропостижно скончался днем ранее. На церемонию прощания пришло много людей, приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который рассказал как высоко ценил Марата Садыкова. На федеральном уровне в эти дни отметили 80-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Поздравляя россиян с этой датой, Владимир Путин провел параллель между теми событиями и сегодняшними. Традиционно в информационной повестке были темы отмены русской культуры за рубежом и противостояние с Западом. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О самоотверженности Марата Садыкова
В начале недели Татарстан простился с Маратом Садыковым, который с 2018 года возглавлял Министерство здравоохранения республики. Проститься с человеком, чья самоотверженность, трудолюбие и чуткость помогли выстоять пандемию коронавируса и поднять всю сферу здравоохранения на новый уровень, пришло много людей. Среди них был и глава Минздрава России Михаил Мурашко, который как коллега не понаслышке знает, каких усилий стоили достигнутые Садыковым успехи. Он вспомнил, как вместе они ежедневно боролись со смертельным вирусом, как организовывали и проводили вакцинацию против COVID-19 и как система, выстроенная министром здравоохранения Татарстана, помогла спасти жизни детей, пострадавших при атаке на казанскую гимназию №175. Всех заслуг Марата Садыкова не перечислить, и многие сходятся на том, что человеку, который придет ему на замену, будет сложно соответствовать заданной планке.
О невероятном факте
В четверг, 2 февраля, в России отпраздновали 80-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. С судьбоносной датой в истории поздравил глава государства Владимир Путин, обратив внимание на немыслимый факт — события после столетней давности словно повторяются: нам вновь приходится противостоять немецким танкам. Всех недругов он предупредил: «современная война с Россией будет для них совсем другой», ей есть чем ответить на отправку танков к ее границам, «и применением бронетехники дело не закончится».
О хиджабе как образе жизни
Днем ранее, 1 февраля, отметили Всемирный день хиджаба. С праздником головного убора мусульманок поздравил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, обратив внимание, что «покрытие головы платком — это традиция не только ислама, но и христианства, и иудаизма». На фоне скандалов, где девушкам в вузах и школах запрещают приходить в хиджабе, муфтий напомнил, что право носить его российским женщинам гарантировано Конституцией страны, закрепляющей свободу вероисповедания. «Хиджаб — это приказ и одновременно подарок Всевышнего в адрес прекрасной половины человечества», — напомнил Камиль хазрат Самигуллин.
О мире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что выступает за мир во всем мире. Однако у него совсем иная, отличная от той, что знакома каждому, концепция. По его словам, желая поддержания мира, необходимо готовиться к обороне. Глава российского МИДа уверен, что нашему государству удастся выйти из сложившейся ситуации на внешнеполитической арене еще более готовыми к миру, то есть лучше чем когда-либо готовыми защитить себя.
О попытке отменить Россию
На итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана выступил уроженец Казани, заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, объяснивший, почему коллективный Запад так отчаянно пытается отменить русскую культуру. Она, по его мнению, последний оплот традиционных ценностей и многополярного мира, о котором твердят последний год. «Культура — корень всех традиций. Культура — то, что спасает нас от ассимиляции. Культура — то, что делает нас уникальными в этом мире», — утверждает Александр Журавский.
О школе СИЗО
Каждый нормальный мужчина должен иметь за плечами опыт жизни в следственном изоляторе, убежден российский футболист Александр Кокорин. У него такой опыт есть — спортсмен, признанный вместе с Павлом Мамаевым виновным в избиении чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, отсидел почти год. Скандальное высказывание про «лайфхак» в СИЗО вызвало в обществе бурю негодования. Так, например, предприниматель Виктор Бут, не так давно вернувшийся в Россию после нескольких лет в американской тюрьме, заявил, что это неправильный подход и такого опыта он никому бы не пожелал. По его мнению, каждый нормальный мужчина должен не в СИЗО отсидеть, а в армии отслужить.
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