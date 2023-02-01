День в истории: основали «Спартак», отменили рабство

Чем примечательна дата 1 февраля?

Сегодня, 1 февраля, Всемирный день хиджаба, в России — профессиональный праздник лифтеров. 1 февраля в Казани открылась обувная фабрика «Спартак», русский царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной, учредили парламент Финляндии, состоялась интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в США отменили рабство, американцы запустили первый спутник, в Порт-Саиде произошла трагедия на стадионе. Родились композитор Рафаэль Белялов, писатель Галимьян Гильманов, королева Португалии Элеонора Арагонская, конструктор, автор первого в стране проекта самолета Николай Телешов, врач-психиатр Владимир Бехтерев, писатель Евгений Замятин, актер Кларк Гейбл, первый президент России Борис Ельцин. Умерли создатель «Франкенштейна» Мэри Шелли, астроном Павел Штернберг, летчик, Герой Советского Союза Николай Абрамчук, телеведущий Евгений Суслов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился Бехтерев

1 февраля (по новому стилю) 1857 года в селе Сорали Елабужского уезда родился советский врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии Владимир Бехтерев. В 1885 году он был назначен экстраординарным профессором и заведующим кафедрой психиатрии Казанского университета. Во время работы в вузе Бехтерев основал психофизиологическую лабораторию и создал Казанское общество невропатологов и психиатров. В 1915 году его избрали почетным членом Совета Казанского университета. Связь с Казанью и университетом Бехтерев поддерживал практически на протяжении всей жизни. В 1927 году ученому присвоили звание заслуженного деятеля науки РСФСР. Сегодня имя Бехтерева носит республиканская клиническая психиатрическая больница в Казани.

Фото: Карл Булла/wikipedia.org

1 февраля 1916 года в Казани открылась обувная фабрика «Спартак» — предприятие легкой промышленности, впоследствии ставшее одной из крупнейших фабрик обуви в России. Она была основана фабрикантами Шабановым, Зобниным и Жулиным. Двухэтажное складское помещение фирмы располагалось в Суконной слободе на Армянской улице (ныне — Спартаковская). А для обработки кож рядом с фабрикой был открыт кожевенный завод. Уже спустя 3 года количество работников фабрики насчитывало почти тысячу человек. 7 февраля 1920 года фабрику национализировали и передали в управление «Таткожа». В 80-е фабрика ежегодно выпускала 11,5 млн пар обуви. В 2017 году фабрика «Спартак» была упразднена по причине банкротства. Сейчас на ее месте выстроено новое здание IT-парка.

1 февраля 1940 года в Казани родился композитор Рафаэль Белялов. Учился в консерватории у Альберта Лемана, а после сам преподавал теорию и композицию, обучая Рашида Абдуллина, Резеду Ахиярову, Луизу Батыр-Болгари, Виталия Харисова. Среди его произведений — мюзикл «Джесси Найслэнд», Татарская рапсодия, Татарские сюиты для виолончели и фортепиано и песня «Ак кала» («Белый город») на стихи Махмута Хусаинова.

Фото millattashlar.ru

1 февраля 1957 года в селе Асяново Дюртюлинского района Башкортостана родился писатель, драматург и литературовед Галимьян Гильманов. После университета работал в Татарском книжнои издательстве, в журналах «Мирас», «Казан утлары», преподавал на кафедре татарской литературы КГУ, был заместителем председателя Союза писателей РТ. Среди его научных работ — «Татарская баллада», «Татарские мифы», «Идегей». Пьесы его ставил театр Кариева, театр кукол и телевидение. Автор множества песен. Наиболее известные произведения — книга для детей «Гөрләвек — Ручеек», романы «Албастылар» («Лесные духи») и «Оча торган кешеләр» («Летающие люди»). Организатор Дней литературы и искусства в районах Татарстана и регионах России.

1 февраля 2021 года «Реальное время» рассказало, что Анатолий Ливада к финалу уголовного процесса по делу ГК «ФОН» пробыл в заключении 4 года, 4 месяца и 15 дней. Сегодня суд отказался признавать его и Диану Ахметзянову аферистами, посчитав обвинение в хищении 2,6 млрд рублей недоказанным. Впрочем, вина подсудимых была установлена в причинении ущерба дольщикам — путем их обмана и злоупотребления доверием. Ведь деньги люди отдавали, не зная, что строительство их домов начинается без разрешения.

Фото: Ирина Плотникова

Финляндии — свой парламент

1 февраля 1671 года русский царь Алексей Михайлович женился на 19-летней представительнице небогатого и незнатного рода Наталье Нарышкиной. Она стала второй женой царя и матерью Петра I. Всего в браке родилось трое детей. В 1676 году Алексей Михайлович скончался в возрасте 46 лет. Править стал его юный сын от первого брака Федор III. На тот момент ему было всего 15 лет. Однако уже спустя 5 лет царь скончался. По некоторым данным, он умер от цинги или общего ослабления здоровья. А последним царем всея Руси и первым Императором Всероссийским стал сын Натальи Нарышкиной — Петр I.

1 февраля 1809 года российский император Александр I учредил ландтаг (парламент) Финляндии. В течение 600 лет Суоми находилось под господством Швеции. А после того, как Российская империя одержала победу в русско-шведской войне 1808—1809 годов, по Фридрихсгамскому миру Финляндия вошла в ее состав. Образованный ландтаг символизировал представления Александра I о верховенстве закона над самовластием. Независимость Финляндии была провозглашена лишь в 1917 году. В современной России бывшие финские территории — это Республика Карелия и часть Ленинградской области.

Фото: пресс-служба Московской Патриархии

1 февраля 2009 года состоялась интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Несколькими днями ранее Поместным собором Русской православной церкви он был избран патриархом, набрав 508 голосов из 677, то есть 75%. Интронизация прошла во время литургии в храме Христа Спасителя, участие в которой принимали предстоятели поместных православных церквей, например, патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II. Первым человеком, которого причастил патриарх Кирилл, была Светлана Медведева — супруга на тот момент президента Дмитрия Медведева и первая леди страны.



Рабству — нет

1 февраля 1865 года в США отменили рабство. Система использования труда рабов, большинство из которых были чернокожими африканцами, существовала в государстве с XVII века. Указ об отмене рабства на территории США подписал еще в 1862 году президент Авраам Линкольн, однако южные штаты это не признали. По факту отмена рабства не вступила в силу до окончания гражданской войны в 1865 году. Окончательно этот вопрос был урегулирован 13-й поправкой к Конституции США от 1 февраля того же года. Тем не менее четверть штатов ее тогда не ратифицировали, это случилось позднее. Сейчас эта дата в стране — Национальный день свободы.

Фото wikipedia.org

1 февраля 1958 года состоялся запуск в космос первого американского спутника. Спутник Explorer-I был выведен на орбиту ракетой-носителем «Юпитер-С». Запуск состоялся с мыса Канаверал в 3:48 командой Вернера фон Брауна. Так США стали второй страной после СССР, запустившей искусственный спутник Земли. «Эксплорер-1» прекратил радиопередачи в мае того же года, а на орбите он пробыл до марта 1970 года. А первый в мире искусственный спутник Земли «Спутник-1» запустили на орбиту СССР 4 октября 1957 года.

1 февраля 2012 года в египетском городе Порт-Саиде произошла трагедия на стадионе, где проходил футбольный матч между местным клубом «Аль-Масри» и каирской командой. Во время игры, при счете 3:1 в пользу «хозяев», болельщики внезапно выбежали на поле и начали избивать игроков проигрывавшей команды. В результате массовой драки, а также образовавшейся давки погибли более 70 человек, еще как минимум тысяча человек получили ранения, в том числе и ножевые. Подразделения спецназа в составе полусотни человек не предпринимали активных действий по предотвращению драки. Пострадавшим помогали медики и фельдшеры из скорых. По делу о давке на стадионе Порт-Саида в 2015 году египетский суд провел заключительное заседание по пересмотру обвинений 73 человек. В конечном итоге к смертной казни приговорили 11 человек, еще 15 отправили в тюрьму на 5—15 лет, а 21 подсудимого оправдали.