«Звенья единой атаки»: Александр Журавский рассказал, почему Запад хочет отменить русскую культуру

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, уроженец Казани выступил на итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана. Он заявил, что Запад пытается отменить русскую культуру, но, по его словам, без русских не было ни американской, ни европейской культуры.

— Год культурного наследия России, объявленный президентом в прошлом году, он был призван показать наше уникальное культурное цивилизационно многообразие во всех его проявлениях. Понятно, что событие 2022 года несколько скорректировали планы, но они не изменили главного, они не изменили нашего культурного ландшафта, они не изменили нашей приверженности традиционным ценностям. И они не изменили того, чем отличаются многие наши субъекты Российской Федерации. И находясь в Казани, будучи уроженцем этого города не могу это еще раз не отметить, это являлось на протяжении всех десятилетий работы руководства республики, это являлось постоянным мотивом и задачей сохранит традиции народов Татарстана, — сказал он.

По его словам этот уникальный опыт республики, Поволжья и страны в целом становится с одной стороны мощным факторам «иммунитета» по отношению гуманитарным интервенциям из вне, с другой — факторам глобальной конкурентоспособности и прошлом, и в этом столетии.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Почему мы всегда говорим культура вне политики, но есть и другой тезис — «культура — большая политика». Потому что культура — это основа нашего цивилизационного кода, хранитель наших ценностей и традиций поколений. Почему коллективный Запад пытается отметить русскую культуру, русскую в самом широком смысле. В том смысле, в котором об этом говорил Расул Гамзатов, 100-летие которого мы будем отмечать в этом году: «Я — аварец, дагестанец в России, я русский в мире». А потому что культура — корень всех традиций. Культура — то, что спасает нас от ассимиляции. Культура — то, что делает нас уникальными в этом мире. Эти традиции они в разных проявления: и сказках бабушки, и в сельском укладе, и в лучших проявлениях высокой культуры, симфонической музыке, театральной или литературной традиции, и во влиянии, о котором многие хотели бы забыть — нашем влиянии, российском влиянии, многообразном, поликультурном, полиэтничном влиянии. Мы слишком самобытные. Не было бы американского балета без Джорджа Баланчина, этнического грузина, родившегося в Санкт-Петербурге, не было бы американской театральной школы без Михаила Чехова и Ли Страсберга, ученика Станиславского, а Голливуда не было бы без братьев Николая и Иосифа Шенкеров, родом из Рыбинска, более известных как Николас и Джозеф Шенки. Вместе с другим выходцем из Российской имерии, из Минска, известным как Лазарь Бард Майер, эти братья основали кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer. И можно это продолжать, примеры не только в американской культуре, но и европейской культуре. Это влияние было обильным и оно сохраняется. И сожжение Корана, и карикатуры на Иисуса Христа и пророка Мухаммеда в сатирических журналах, отчуждение храмов Украинской православной церкви Московского патриархата на Украине с целью передачи их раскольникам — это все звенья единой атаки на наши традиции, на наши традиционные институты. Попытка, пусть неудачная, запретить Чайковского, Достоевского, Чехова, вся эта попытка cansel Russia — это пытка отменить ту самую Россию, которая в настоящее время по сути является главным ковчегом спасения традиционных ценностей и многополярного мира. И тот факт, что при БРИКС, ШОС, встали в очередь такие очень разные в политических интересах страны, как Саудовская Аравия, Иран, Египет, Турция, Мексика, Аргентина, свидетельствует о том, что мир меняется чрезвычайным образом. Но объединяет этот мир, новый мир, прежде всего не экономические интересы, хотя они тоже, конечно. Их объединяет прежде всего ощущение, что в этом укладе, в этой многополярности, рядом с Россией, еще и рядом с Китаем, Индией, Бразилией, конечно, можно сохранить своих традиции, можно сохранить свои ценности, можно их не предавать. И важно, знаете, была дискуссия о роли культуры в жизни современного общества, она была связана в том числе с тем, что часть деятелей культуры выступила с протестами прости СВО, и были это очень громкие люди, некоторые из них даже очень известные. Кто-то из них, пересмотрел свою позицию, столкнувшись с реальностью неонацизма, кто-то уехал из страны, но это точно не большинство деятелей культуры, потому что большинство деятелей культуры поддержали свою страну, свою армию, свой народ, своего президента. И это мы видим по статистике, и это мы видим по социологии. И когда в феврале прошлого года ВЦИОМ решил провести опрос, поддерживаете ли вы или не поддерживаете российских звезд, политических деятелей, выступающих против спецоперации России на Украине, 82% сказали «не поддерживаю». и это очень важная консолидация общества, которая, с точки зрения мобилизации общества, то есть с точки зрения сохранения нашего традиционного ядра, очень важную роль играет культура и деятели культуры как лидеры общественного мнения, — заявил Александр Журавский

Напомним, отменять русскую культуру на западе начали после объявления президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года специальной военной операции. Сам глава государства недавно заявил, что наша страна не намерена идти по такому же пути.

— Нам нужно понимать, кто мы, откуда мы пришли, кто мы сегодня в этом многообразном мире, в чем заключается наше будущее, понять это многообразие и нашу роль в этом многообразии. Да, мы не идеальны, наверное, есть с нами о чем поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменять Бетховена или Баха, или, я не знаю, О. Генри, и так далее, а там додумались, чтобы отменить Чайковского. Ну, пускай они живут без Чайковского, без Достоевского и Толстого. А мы без мировой классики жить не будем, — высказался президент России.



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Татьяна Демина