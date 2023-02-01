С завода «КЗСК-Силикон» Евгений Даутовой ушел управляющий

Налоговики заблокировали вознаграждение «конкурснику» предприятия, потребовавшему многомилионный гонорар

Как стало известно «Реальному времени», конкурсный управляющий «КЗСК–Силикон» Аркадий Черкасов, завершающий процедуру банкротства недостроенного завода по выпуску метилхлорсиланов, может быть отстранен от управления. Заявление о его освобождении от обязанностей подало СОАУ «Меркурий». Черкасов реализовал с торгов имущественный комплекс предприятия за 395 млн рублей — именно из-за очередности распределения денег возник конфликт управляющего с налоговиками Татарстана. В случае своего ухода конкурсник «КЗСК-Силикона» лишится вознаграждения как минимум 12 млн рублей. К пересмотру сделки по продаже заводского имущества разногласия не приведут, уверены эксперты.

Конкурсного управляющего попросили на выход

Новый скандал разразился на финальной стадии конкурсного производства АО «КЗСК–Силикон», чьим залоговым кредитором является ВЭБ.РФ. Руководство одной из крупнейших российских саморегулируемых организаций СОАУ «Меркурий» направило ходатайство об отстранении конкурсного управляющего Аркадия Черкасова от исполнения им своих обязанностей на недостроенном заводе (осуществлял процедуру банкротства с 2018 года, — прим. ред.). Арбитражный суд РТ принял заявление к рассмотрению.



«Поступило заявление СОАУ «Меркурий» об отстранении Черкасова Аркадия Анатольевича от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника общества с ограниченной ответственностью «КЗСК-Силикон», — говорится в определении суда.

Других подробностей не приводится, рассмотрение заявления назначено на середину февраля. Ни сам Аркадий Черкасов, ни руководство СОАУ «Меркурий» не стали комментировать причины смены управляющего. «Объяснений дать не можем. Участники дела все в курсе», — сообщила «Реальному времени» руководитель аппарата СОАУ «Меркурий» Скрепетова, отказавшись от дальнейших расспросов.

В марте 2021 года Аркадий Черкасов (на фото) рассказывал «Реальному времени» о краже кабеля на «КЗСК-Силикон» и брошенном ворами инструменте. Фото: предоставлено Аркадием Черкасовым

СОАУ «Меркурий» выступило с инициативой отстранения управляющего на финальной стадии банкротства завода «КЗСК-Силикон», когда должны произвести расчеты с основными кредиторами из средств от продажи имущества должника. Основным залоговым кредитором является ВЭБ.РФ с объемом требований порядка 3 млрд рублей. Кроме того, в списке присутствует АСВ в интересах АКБ «Спурт», в чьем залоге находилось производственное оборудование недостроенного завода, а также производственная фирма «Химик». Общая сумма требований кредиторов — около 4 млрд рублей.

Как арбитражник поспорил с налоговиками

В августе прошлого года конкурсный управляющий АО «КЗСК-Силикон» Аркадий Черкасов реализовал с торгов имущественный комплекс недостроенного завода за 395 млн рублей. Конечным покупателем выступила компания «Полибиохим» Валерия Самилова. Продажа была осуществлена с понижением начальной цены почти на 25% (стартовая стоимость была определена в 642,2 млн рублей), минимальная цена отсечения была установлена в 355 млн. До этого нижнего предела цена на торгах упала к 29 августа, так как не было подано ни одной заявки.

В итоге победителю достались недостроенные мощности будущего завода метилхлорсиланов, земельные участки в Приволжском районе Казани общей площадью почти 20 га, а также административное здание. Договор купли-продажи имущества «КЗСК-Силикон» был заключен в сентябре 2022 года. Казалось бы, в процессе банкротства предприятия можно поставить точку. Однако конкурсный управляющий Аркадий Черкасов в декабре направил заявление о продлении процедуры банкротства еще на три месяца — до марта 2023 года.

Фото: prav.tatarstan.ru

Как стало известно «Реальному времени», дополнительное время потребовалось для урегулирования споров вокруг очередности выплаты денег, вырученных от продажи. Так, ИФНС России №4 по РТ потребовала в первую очередь выплатить из них восстановленный НДС от реализации имущественного комплекса ООО «КЗСК-Силикон» в доход бюджета. На тот момент ставка НДС составляла 20%, а значит речь идет о 80 млн рублей. Конкурсный управляющий, похоже, хочет получить вознаграждение до выплат налоговикам. Но в процесс вмешалась прокуратура РТ.



— В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что являющийся предметом судебного разбирательства спор инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, органы прокуратуры РТ вправе вступить в дело в целях соблюдения законности, — пояснили в пресс-службе надзорного органа, не раскрывая конкретного правонарушения.

Поплатился за несговорчивость?

— Очевидно, что в этом случае причиной ходатайства послужила какая-то экстраординарная ситуация, — полагает казанский юрист Павел Тубальцев. — На практике предъявление СРО подобного требования встречается крайне редко. Инициатива о снятии конкурсного управляющего обычно исходит от кредиторов, уполномоченного органа. Как правило, СРО обращается с подобными требованиями в суд только в случае допущенных нарушений условий членства.

Согласно федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 205), в случае освобождения или отстранения арбитражного управляющего вознаграждение ему не выплачивается. То есть конкурсный управляющий Аркадий Черкасов может лишиться как минимум 12 млн рублей (вознаграждение составляет от 3% до 7% от суммы реализованного имущества). Таким образом, говорить о добровольном снятии обязанностей конкурсника в самом конце банкротства предприятия не приходится.



Разрешение разногласий между конкурсным управляющим и межрайонной ИФНС России №4 по РТ вокруг очередности уплаты восстановленного НДС от продажи «КЗСК-Силикон» никак не влияет на законность самой сделки. Она исполнена как в части оплаты, так и в части передачи реализованного имущества (определение АС РТ от 14 декабря 2022 г.). Результаты торгов, равно как и заключенная по их итогам сделка, насколько это видно из открытых источников, до настоящего времени никем не оспорены, подчеркнул Тубальцев.

По его мнению, продажа имущества «КЗСК-Силикон» не порождает обязанности по уплате должником НДС: «В данном случае речь идет именно о восстановленном НДС в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ, в силу которого у должника возникает обязанность по уплате в бюджет НДС вследствие восстановления к уплате сумм НДС в результате реализации залогового имущества должника».



Для реализации проекта было образовано АО «КЗСК-Силикон», где 51% его акций принадлежал АО «КЗСК». Фото: realnoevremya.ru

В соответствии с актуальными материалами арбитражной практики суммы восстановленного в порядке пунктов 2, 3 статьи 170 НК РФ НДС относятся к пятой очереди текущих платежей (см. постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.10.2021 №Ф06-49517/2019 по делу №А65-32021/2017, определение Верховного суда РТ от 21.01.2019 №306-ЭС18-18388).

— Именно по вопросу очередности выплаты данной суммы НДС и возник спор между конкурсным управляющим и налоговым органом, — отметил собеседник издания.

В любом случае, разрешение разногласий об очередности выплаты восстановленного НДС в составе текущих платежей не создает угрозу для пересмотра сделки.

Как забуксовал импортозамещающий инвестпроект

Инвестиционный проект по созданию производства метилхлорсиланов реализовывался с 2010 года. Он был направлен на импортозамещение сырья для производства тиоколов. Проект был включен в перечень особо значимых инвестиционных проектов в Приволжском федеральном округе (распоряжение полномочного представителя №А53-52р от 1610.2015), а также поддерживался руководством Татарстана, включившего его в инвестиционный меморандум РТ на 2012—2016 годы (постановление Кабинета министров РТ №1043 от 31.12.2015 г.) Для реализации проекта было образовано ОАО «КЗСК-Силикон», где 51% его акций принадлежал ОАО «КЗСК», 49% — Росимуществу.



Фото: tatarstan.ru

Строительство завода по производству метилхлорсиланов велось с привлечением заемных средств. Основным кредитором являлась ГК ВЭБ.РФ. В 2014 году она открыла кредитную линию на сумму 7,8 млрд рублей. Однако из-за валютного кризиса 2014 года сметная стоимость проекта увеличилась в 2 раза, и ВЭБ.РФ, выдав 3,4 млрд рублей кредитных средств, остановил финансирование проекта, выдвинув условие о привлечении дополнительных инвесторов в капитал.

На заводе «КЗСК-Силикон» начали поиск инвесторов. Так, письменное согласие о выделении 1,5 млрд рублей было получено от ЗАО «Технопарк «Идея». Интерес к проекту проявляли ГК «Ростех», ОК «Русал» и другие компании. В мае 2018 года был подписан протокол с ВЭБ.РФ о реструктуризации и возобновлении финансирования проекта, однако по причине смены руководства в ВЭБ.РФ финансирование так и не было возобновлено, что привело к банкротству предприятия.