Реставрацию казанского училища имени Фешина завершат ко Дню республики

Такую задачу специалистам поставил президент республики

Фото: Максим Платонов

Казанское художественное училище имени Фешина вновь ждет строителей и реставраторов. В прошлом году был завершен первый этап — восстановлено самое сложное и аварийное южное крыло здания. Он потребовал свыше полумиллиарда рублей, выделенных из республиканского бюджета, и без малого 3 года ремонтно-реставрационных работ. Проектно-сметная документация по второму этапу уже готова, но теперь ее нужно актуализировать с учетом нынешних цен. Завершить оставшийся объем в северном крыле и центральной части здания предстоит в довольно сжатые сроки — уже в этом году. Все подробности — далее.

«Не просто училище, а центр притяжения всей креативной молодежи»

«Мы будем его продолжать [реконструировать]. Но в той форме, которую я увидел, конечно, это не то, что мы хотим», — заявил о дальнейшей судьбе Казанского художественного училища им. Фешина глава Татарстана Рустам Минниханов на недавно прошедшем совместном заседании коллегий Госкомитета по туризму и Комитета по охране объектов культурного наследия республики. Он особо подчеркнул, что объекты культурного наследия не должны оставаться просто памятниками, а становиться точкой притяжения и компетенций.

«Мы будем его продолжать [реконструировать]», — заявил о дальнейшей судьбе Казанского художественного училища Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

— То состояние, в котором сейчас здание — тут отремонтировано, а там — нет, оно работать не может, — солидарна директор училища Ольга Гильмутдинова. — Оно должно работать полностью, люди должны получить полный доступ к этом уникальному памятнику архитектуры не только нашей республики, но и России. потому что больше таких зданий архитектор Мюфке нигде не построил, думаю, наше здание станет очень востребованным, не только среди туристов, но и казанцев. Тем более у нас есть очень большой и уникальный книжный и альбомный фонд. Мы хотим проводить здесь и открытые лекции или вечера набросков.

Примерно 45% от общего объема запланированных работ в здании общей площадью более 5 тыс. кв. метров уже выполнено — полностью восстановлен самый сложный и аварийный участок здания — его южное крыло. По словам руководителя училища, к моменту, когда подрядчики зашли на объект, там была настоящая критическая ситуация:



— Крыша практически обвалилась, стена выступала во двор на 25 сантиметров, находиться там было опасно, поэтому и было принято решение начать реконструкцию с него, иначе здание могло просто-напросто развалиться. Мастера подрядной организации укрепили фундамент, поменяли кровлю и перекрытия — это был самый сложный и трудоемкий этап. После этого к делу приступили реставраторы.

1 / 14 Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

В октябре прошлого года в полностью отреставрированном южном крыле открылось первое в Татарстане учебное заведение нового формата — Школа креативных индустрий, созданная в рамках федерального проекта «Придумано в России». Ее учениками стали около 90 творческих казанцев в возрасте от 12 до 17 лет, которые занимаются в четырех студиях: фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии, дизайн и анимация.

На очереди, оставшиеся 55% — северное крыло и центральная часть училища, сообщила в беседе с корреспондентом нашего издания министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

— Сейчас начинается обследование и оценка помещений реставраторами, более глубокое обследование инженерных систем, — объяснила Аюпова. — Думаю, после того, как этот процесс будет завершен, начнутся сами работы. После того, как историческое здание будет полностью восстановлено, оно будет открыто для занятий и посещений. Поменяется в целом его концепция — это будет не просто училище, а центр притяжения всей креативной молодежи и сообществ Казани и республики в целом. Это действительно должен быть такой коммуникационный центр.

Этот принцип открытости и доступности для каждого, заметила она, сегодня применяется ко всем культурным заведениям в Татарстане. По нему, привела пример Аюпова, сегодня работают Национальная библиотека, Присутственные места Кремля или Набережночелнинский драмтеатр, который стал центром общения для членов региональных отделений Союза писателей и Союза художников автограда.

Сдать «фешинку» к 30 августа, не останавливая учебный процесс



Для реализации первого этапа работ по реставрации южного крыла здания подрядной организации «Евростройхолдинг+» потребовалось почти три года. Процессы преображения здесь стартовали в ноябре 2018-го и завершены в октябре 2022 года, но и объект был довольно сложный — степень его износа составляла 80%. Вести работы по оставшемуся объему, скорее всего, придется ударными темпами.

1 / 56 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

— Как мне известно, задача, поставленная руководством республики, — сдать объект к 30 августа этого года, — сообщил «Реальному времени» заместитель генерального директора по реставрации ООО «Евростройхолдинг+» Тимур Алишев. Именно этой строительной организации был поручен первый этап реализации проекта по восстановлению одной из архитектурных сокровищниц Казани. Какая организация возьмет на себя второй этап реконструкции, пока неизвестно — все решат традиционные электронные торги.

В этот раз акцент в основном будет сделан на внутренние работы, отметила руководитель училища.

— Северное крыло очень насыщено всевозможным внутренним декором, лепниной, которые нужно восстанавливать — в этом есть своя и прелесть, и сложность, поскольку делаться все должно бережно и аккуратно, — указывает Гильмутдинова. — Плюс, как и в первом крыле, нужно будет подключить все инженерные сети, а затем свести их воедино. Надеюсь, что задача сдать объект к началу нового учебного года, будет выполнена».

В эти дни одно из старейших художественных учебных заведений России обследуют реставраторы, архитекторы и сотрудники республиканского Главинвестстроя, оценивая объем предстоящих работ. Одновременно с этим помещения и учебные кабинеты начинают освобождать от мебели и учебного инвентаря.

— Мы здесь сегодня практически круглосуточно, — говорит Гильмутдинова. — Чтобы вынести все оборудование, учебные материалы, мольберты, картины, гипсовый натюрмортный фонд и прочее требуется немало сил и времени. Все нужно бережно упаковать и перевезти. Может кто-то скажет, что это какая-то банка-склянка, а для нас — это дорогая вещь, которую мы отображаем на холсте. Я очень переживаю, очень нервничаю — это такая ответственность.



Между тем учебный процесс для студентов академического художественного училища не останавливается — лекции и практические занятия для будущих художников, скульпторов и дизайнеров проходят здании КХУ на улице Муштари и в уже преображенной южной части старинного особняка на Карла Маркса.

Учебный процесс для студентов художественного училища не останавливается. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Терем от Карла Мюфке

Здание на улице Карла Маркса,70 в русском стиле с элементами классицизма и эклектики было построено по проекту архитектора Карла Мюфке в 1900—1905 годах специально для обучения будущих художников и скульпторов. Мюфке же выступал и в качестве заказчика, поскольку в то время возглавлял художественную школу, и как проектировщик и прораб сам руководил возведением здания. Поэтому строилось здание именно под требования мастеров кисти: со специальным наклонным освещением для рассеивания солнечных лучей, актовым залом с особой акустикой и выстой стен в 10 метров, где до революции устраивали праздничные балы, третий же этаж был приспособлен под мастерские. Одним из первых учеников казанской художественной школы был Николай Фешин, который возглавил ее после того, как вернулся в Казань отучившись в Петербургской академии художеств в 1909 году. Спустя почти век, в 2006 году, училищу было присвоено имя Фешина.

Здание было построено по проекту архитектора Карла Мюфке в 1900—1905 годах специально для обучения будущих художников и скульпторов. Источник: wikipedia.org

После гражданской войны и во время эпохи индустриализации художественное училище выселили, а его место занял индустриальный техникум повышенного типа, затем тут недолго базировался политехнический институт, после него, до начала Великой Отечественной войны, — институт инженеров коммунального строительства, а с 1941 и по 2003 годы — КАИ. За эти годы внутренние помещения не раз меняли планировку, красочные витражи и мансардные окна были заколочены, часть элементов внутреннего убранства была утрачена навсегда. В середине 90-х здание «фешинки» было признано памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.

В свою альма-матер коллектив учебного заведения и его студенты вернулись только в 2005 году, после того как руководство республики приняло решение о возврате здания художественному училищу и первой его реставрации. Но в 2018 году над училищем нависла реальная угроза закрытия по причине его аварийного состояния — частично обрушилась крыша, пришлось перекрывать доступ на третий этаж южного крыла. Из-за этого Рособрнадзор отказывался продлевать ему аккредитацию. Не дать этому случиться помогли акции в социальных сетях и петиция с требованием сохранить памятник архитектуры.

Проблема была взята на контроль президентом Татарстана — Рустам Минниханов пообещал, что здание будет «бережно, неторопливо, очень аккуратно воссоздано». Первый этап реставрации стартовал в ноябре 2018 года на самом главном аварийном участке — в южном крыле здания.

В августе 2021 года КХУ вновь оказалось в центре внимания республиканских СМИ. Появилась информация, что здание училища хотят включить в состав института дизайна и пространственных искусств КФУ и даже была создана петиция в защиту самостоятельного статуса Казанского художественного училища. Однако буквально через неделю пресс-служба президента РТ полностью ее опровергла — историческое здание осталось неприкосновенным.