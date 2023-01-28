Реставрацию казанского училища имени Фешина завершат ко Дню республики
Такую задачу специалистам поставил президент республики
Казанское художественное училище имени Фешина вновь ждет строителей и реставраторов. В прошлом году был завершен первый этап — восстановлено самое сложное и аварийное южное крыло здания. Он потребовал свыше полумиллиарда рублей, выделенных из республиканского бюджета, и без малого 3 года ремонтно-реставрационных работ. Проектно-сметная документация по второму этапу уже готова, но теперь ее нужно актуализировать с учетом нынешних цен. Завершить оставшийся объем в северном крыле и центральной части здания предстоит в довольно сжатые сроки — уже в этом году. Все подробности — далее.
«Не просто училище, а центр притяжения всей креативной молодежи»
«Мы будем его продолжать [реконструировать]. Но в той форме, которую я увидел, конечно, это не то, что мы хотим», — заявил о дальнейшей судьбе Казанского художественного училища им. Фешина глава Татарстана Рустам Минниханов на недавно прошедшем совместном заседании коллегий Госкомитета по туризму и Комитета по охране объектов культурного наследия республики. Он особо подчеркнул, что объекты культурного наследия не должны оставаться просто памятниками, а становиться точкой притяжения и компетенций.
— То состояние, в котором сейчас здание — тут отремонтировано, а там — нет, оно работать не может, — солидарна директор училища Ольга Гильмутдинова. — Оно должно работать полностью, люди должны получить полный доступ к этом уникальному памятнику архитектуры не только нашей республики, но и России. потому что больше таких зданий архитектор Мюфке нигде не построил, думаю, наше здание станет очень востребованным, не только среди туристов, но и казанцев. Тем более у нас есть очень большой и уникальный книжный и альбомный фонд. Мы хотим проводить здесь и открытые лекции или вечера набросков.
Примерно 45% от общего объема запланированных работ в здании общей площадью более 5 тыс. кв. метров уже выполнено — полностью восстановлен самый сложный и аварийный участок здания — его южное крыло. По словам руководителя училища, к моменту, когда подрядчики зашли на объект, там была настоящая критическая ситуация:
— Крыша практически обвалилась, стена выступала во двор на 25 сантиметров, находиться там было опасно, поэтому и было принято решение начать реконструкцию с него, иначе здание могло просто-напросто развалиться. Мастера подрядной организации укрепили фундамент, поменяли кровлю и перекрытия — это был самый сложный и трудоемкий этап. После этого к делу приступили реставраторы.
В октябре прошлого года в полностью отреставрированном южном крыле открылось первое в Татарстане учебное заведение нового формата — Школа креативных индустрий, созданная в рамках федерального проекта «Придумано в России». Ее учениками стали около 90 творческих казанцев в возрасте от 12 до 17 лет, которые занимаются в четырех студиях: фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии, дизайн и анимация.
На очереди, оставшиеся 55% — северное крыло и центральная часть училища, сообщила в беседе с корреспондентом нашего издания министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Этот принцип открытости и доступности для каждого, заметила она, сегодня применяется ко всем культурным заведениям в Татарстане. По нему, привела пример Аюпова, сегодня работают Национальная библиотека, Присутственные места Кремля или Набережночелнинский драмтеатр, который стал центром общения для членов региональных отделений Союза писателей и Союза художников автограда.
Сдать «фешинку» к 30 августа, не останавливая учебный процесс
Для реализации первого этапа работ по реставрации южного крыла здания подрядной организации «Евростройхолдинг+» потребовалось почти три года. Процессы преображения здесь стартовали в ноябре 2018-го и завершены в октябре 2022 года, но и объект был довольно сложный — степень его износа составляла 80%. Вести работы по оставшемуся объему, скорее всего, придется ударными темпами.
— Как мне известно, задача, поставленная руководством республики, — сдать объект к 30 августа этого года, — сообщил «Реальному времени» заместитель генерального директора по реставрации ООО «Евростройхолдинг+» Тимур Алишев. Именно этой строительной организации был поручен первый этап реализации проекта по восстановлению одной из архитектурных сокровищниц Казани. Какая организация возьмет на себя второй этап реконструкции, пока неизвестно — все решат традиционные электронные торги.
В этот раз акцент в основном будет сделан на внутренние работы, отметила руководитель училища.
В эти дни одно из старейших художественных учебных заведений России обследуют реставраторы, архитекторы и сотрудники республиканского Главинвестстроя, оценивая объем предстоящих работ. Одновременно с этим помещения и учебные кабинеты начинают освобождать от мебели и учебного инвентаря.
— Мы здесь сегодня практически круглосуточно, — говорит Гильмутдинова. — Чтобы вынести все оборудование, учебные материалы, мольберты, картины, гипсовый натюрмортный фонд и прочее требуется немало сил и времени. Все нужно бережно упаковать и перевезти. Может кто-то скажет, что это какая-то банка-склянка, а для нас — это дорогая вещь, которую мы отображаем на холсте. Я очень переживаю, очень нервничаю — это такая ответственность.
Между тем учебный процесс для студентов академического художественного училища не останавливается — лекции и практические занятия для будущих художников, скульпторов и дизайнеров проходят здании КХУ на улице Муштари и в уже преображенной южной части старинного особняка на Карла Маркса.
Терем от Карла Мюфке
Здание на улице Карла Маркса,70 в русском стиле с элементами классицизма и эклектики было построено по проекту архитектора Карла Мюфке в 1900—1905 годах специально для обучения будущих художников и скульпторов. Мюфке же выступал и в качестве заказчика, поскольку в то время возглавлял художественную школу, и как проектировщик и прораб сам руководил возведением здания. Поэтому строилось здание именно под требования мастеров кисти: со специальным наклонным освещением для рассеивания солнечных лучей, актовым залом с особой акустикой и выстой стен в 10 метров, где до революции устраивали праздничные балы, третий же этаж был приспособлен под мастерские. Одним из первых учеников казанской художественной школы был Николай Фешин, который возглавил ее после того, как вернулся в Казань отучившись в Петербургской академии художеств в 1909 году. Спустя почти век, в 2006 году, училищу было присвоено имя Фешина.
После гражданской войны и во время эпохи индустриализации художественное училище выселили, а его место занял индустриальный техникум повышенного типа, затем тут недолго базировался политехнический институт, после него, до начала Великой Отечественной войны, — институт инженеров коммунального строительства, а с 1941 и по 2003 годы — КАИ. За эти годы внутренние помещения не раз меняли планировку, красочные витражи и мансардные окна были заколочены, часть элементов внутреннего убранства была утрачена навсегда. В середине 90-х здание «фешинки» было признано памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.
В свою альма-матер коллектив учебного заведения и его студенты вернулись только в 2005 году, после того как руководство республики приняло решение о возврате здания художественному училищу и первой его реставрации. Но в 2018 году над училищем нависла реальная угроза закрытия по причине его аварийного состояния — частично обрушилась крыша, пришлось перекрывать доступ на третий этаж южного крыла. Из-за этого Рособрнадзор отказывался продлевать ему аккредитацию. Не дать этому случиться помогли акции в социальных сетях и петиция с требованием сохранить памятник архитектуры.
Проблема была взята на контроль президентом Татарстана — Рустам Минниханов пообещал, что здание будет «бережно, неторопливо, очень аккуратно воссоздано». Первый этап реставрации стартовал в ноябре 2018 года на самом главном аварийном участке — в южном крыле здания.
В августе 2021 года КХУ вновь оказалось в центре внимания республиканских СМИ. Появилась информация, что здание училища хотят включить в состав института дизайна и пространственных искусств КФУ и даже была создана петиция в защиту самостоятельного статуса Казанского художественного училища. Однако буквально через неделю пресс-служба президента РТ полностью ее опровергла — историческое здание осталось неприкосновенным.
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