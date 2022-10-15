В Казани открылась первая школа креативных индустрий на базе художественного училища

В Казани на базе художественного училище им. Н.И.Фешина открылась первая школа креативных индустрий. Она создана в рамках федерального проекта «Придумано в России».

В школе — 4 студии: фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии, дизайн, анимация. Здесь обучается 91 ребенок.

Фото: t.me/mincult_rt

В церемонии открытия приняли участие замминистра культуры России Надежда Преподобная, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, вице-премьер республики Лейла Фазлеева, сообщается в Telegram-канале Минкультуры республики.

В августе «Реальное время» выясняло, что для оснащения школы креативных индустрий закупят 45 автоматизированных рабочих мест — процессоры, компьютерные мыши и клавиатуру.

Школа креативных индустрий создана для детей от 12 до 17 лет на бюджетной основе. Поступить можно без творческих испытаний. Директор училища Ольга Гильмутдинова ранее сообщала, чтов следующем году здесь планируется открыть студии «Fashion дизайна (дизайна одежды)» и «Декоративно-прикладного искусства художественной обработки кожи».

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Татьяна Леухина