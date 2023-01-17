Уточнить реестр, спасти Чистополь, отреставрировать дебаркадеры

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия озвучил проблемы и задачи

Значительная часть объектов археологического и культурного наследия не прописаны в Едином государственном реестре недвижимости, а значит не защищены законом. Как рассказал председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на совместной с Комитетом РТ по туризму коллегии, в рамках проекта федерального проекта «Полный и точный реестр» в ЕГРН были внесены сведения о границе территорий 1 015 объектов, что составляет 62% от общего объема. В текущем году определят границы 177 объектов археологического и 259 культурного наследия. Детали — в материале «Реального времени».

Не учтено — не защищено



Как указал Гущин, по 180 объектам республики не установлен кадастровый учет. Это зона ответственности органов местного самоуправления, указал Гущин: нет номера — памятник нельзя идентифицировать, а значит, обеспечить документально его сохранность. За поддержкой он обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Как рассказал председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, в рамках проекта федерального проекта «Полный и точные реестр» в ЕГРН были внесены сведения о границе территорий 1 015 объектов, что составляет 62% от общего объема. Фото: tatarstan.ru

Также глава комитета сообщил, что продолжается работа по внесению обсерватории имени Энгельгардта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поблагодарив за помощь президента «ИКОМОС Россия» Леонида Кондрашева. Зона охраны обсерватории утверждена. В этом году такая же работа пройдет в Елабуге и Зеленодольском районе, включая Раифу, в них также определят территорию, защищенную законодательством.

Проекты для Чистополя. Фото: скриншот youtube.com

Центр Чистополя — за рубль



Отдельный пункт выступления Гущин посвятил Чистополю, который Минниханов посещал в в ноябре 2022-го. Здесь, в частности, разработаны и утверждены типовые архитектурные решения для строительства в зоне охраны, всего — шесть типов. То есть строить в центре Чистополя можно будет только такие здания.

Что касается старых объектов, в программу реставрации в городе включено 16 объектов, включая 11 с полной реставрацией и 5 — с регенерацией (это ремонт фасада, кровли, окон, фундаментов). Этот проект осуществляется с Новым банком развития БРИКС, 14 объектов разработаны с продажей по льготной цене в 1 рубль.

Продолжая тему реставрации, Гущин заверил, что в этом году завершится восстановление Михаило-Архангельской церкви, продолжится работа над Заводской мечетью в Казани, домом Даутова в Атнинском районе, проведены противоаварийные работы в мечети села Айбаш Высокогорского района. Планы — разработка проекта реставрации Казанско-Богородицкой церкви в селе Большое Фролово Буинского района и Троицкой церкви в Елабуге, о возрождении которой, по словам Гущина, просят жители трех кряшенских сел.

Гущин и Минниханов в отреставрированном доме Дротоевского. Фото: okn.tatarstan.ru

Кадры и души

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, чей юмор Леонид Кондрашов предложил также включить в список нематериального наследия, был, напротив, серьезен:

— Какими мы становимся! Что значит — образованный народ! Истинно, если бы наша страна не была образованной, мы так быстро не могли бы возрождаться. Мы же сами возрождаемся! Это добро, это наследство на долгие годы, — резюмировал первый президент республики, — это воспитание для подрастающего поколения, это то, что для души. Я обычно люблю говорить, что это работа от души — для души.

Минтимер Шаймиев: «Какими мы становимся! Что значит — образованный народ!». Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам объединил запросы обоих комитетов в итоговом выступлении, указав, что в течение трех месяцев проблемные вопросы должны быть решены. В частности он указал, что, с учетом недостатка номерного фонда, должны быть разработаны площадки для строительства гостиниц в Казани, Булгарах и Чистополе — с инженерной инфраструктурой, преференциями и, возможно, капитальными грантами.

Президент Татарстана Рустам указал на то, что в течение трех месяцев проблемные вопросы должны быть решены. Фото: tatarstan.ru

Также он всерьез озаботился состоянием речного транспорта и дебаркадеров:

— Мы плывем по реке и видим, какие они убогие!



— Самая главная проблема — это кадры, — резюмировал Минниханов. — Если мы систему кадров не наладим, эта задача не решится. Мы можем привлекать их со стороны, но у нас в основе должны быть свои образовательные, ресурсные центры.