В интернете появилась петиция в защиту самостоятельности Казанского художественного училища

Фото: Максим Платонов (архив)

На сайте change.org появилась петиция в защиту самостоятельного статуса Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина. Творческая общественность города адресовала ее президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Авторы петиции заявляют, что КХУ оказалось «под угрозой слияния, а фактически, уничтожения» — его хочет приобрести Казанский федеральный университет. Преподаватели и студенты училища опасаются, что в составе КФУ качество образования станет хуже, а затем и вовсе это приведет к постепенному исчезновению системы художественного академического образования, выстроенного в Татарстане.

«Немало волнует студентов и бренд «Казанского художественного училища им. Н.И.Фешина», которое входит в книгу Почета города Казани», — обращают внимание создатели петиции.

В качестве аргументов в пользу своей позиции о плачевных последствиях слияния КХУ и КФУ они приводят объединение МАИ и МАТИ, после которого сменилось руководство и преподавательский состав; РЭУ им. Г.В. Плеханова и МЭСИ, после которого многие IT-специалисты перешли в ВШЭ и т.п.

Фото: Максим Платонов

«Просим Вас расценивать данное обращение как выражение четкой и прямой позиции коллектива педагогов, сотрудников и студентов, родителей, выпускников учебного заведения, всего творческого сообщества Республики Татарстан против утраты самостоятельности Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина», — обращаются авторы петиции к Минниханову. Они хотят оставить историческое здание КХУ в его оперативном управлении.

В апреле 2021-ого в здании Казанского художественного училища им. Н. Фешина завершили первый этап строительно-реставрационных работ. Планируется, что абитуриенты предстоящего учебного года заедут в «новое старое здание», которое восстановили и по возможности сохранили реставраторы.



Татьяна Демина