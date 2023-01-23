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Зачем России развивать хоккей в исламским странах? / Реальное Время Live

16:00, 23.01.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Зачем России развивать хоккей в исламским странах? / Реальное Время Live

I международный турнир по хоккею среди любительских команд исламских стран и Республики Татарстан «Kazan hockey cup 2023» завершился в Казани. В играх участвовали мужские и женские команды из 14 стран. Отметим, что в Казани также подписали соглашение об образовании Ассоциации развития хоккея исламских стран, главная цель которой — совершенствование спорта в странах-участниках союза. Однако, создание этого союза вызывает и некоторые вопросы — насколько вообще такое решение целесообразно, какие преимущества получит собственно Россия, почему Казань была выбрана в качестве проведения матчей и организации штаб-квартиры и какие политические мотивы повлияли на создание Ассоциации. Постараемся ответить на эти вопросы в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана 23 января с 16.00 по мск.

"Реальное Время"
СпортХоккейОбщество Татарстан

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