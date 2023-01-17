В Казани подписали соглашение об образовании Ассоциации развития хоккея исламских стран

Фото: ХК "Ак Барс"

В Казани подписали соглашение об образовании Ассоциации развития хоккея исламских стран, об этом сообщил вице-президент организации по Азии, президент Федерации хоккея Киргизии Анвар Оморканов.



Представители стран-участниц турнира среди исламских стран и Татарстана подписали соглашение в здании Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Президентом ассоциации избран президент ХК «Ак Барс» и Федерации хоккея РТ Наиль Маганов.

Ассоциация ставит перед собой цель развить хоккей в исламских странах, в которых он находится на начальном этапе развития, рассказал Анвар Оморканов и подчеркнул, что в этой области есть чему поучиться у клуба «Ак Барс» и команд из Татарстана с большой историей развития хоккея:

— Мы недавно ездили на базу «Ак Барса» и были просто поражены, на каком уровне готовятся спортсмены. И для исламских стран это будет большим опытом для развития хоккея.

Он добавил, что завтра посетит академию хоккея в Альметьевске, чтобы перенять опыт республики.

Фото: ХК «Ак Барс»

По словам Оморканова, ассоциация со временем может пополниться федерациями других стран, поскольку «очень много исламских стран не приехали», сообщает ТАСС.

Международный турнир по хоккею проходит в Казани с 14 по 17 января. Для участия в соревнованиях в столицу Татарстана прибыли более 300 спортсменов и функционеров из 13 стран (Бахрейн, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Ливан, Алжир, Марокко, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан и Турция).

Основной площадкой для проведения матчей станет лед «Дворца спорта», некоторые игры также пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена».

Организаторы первого хоккейного турнира среди исламских стран в столице Татарстана получили предложения о проведении турниров исламских стран по автоспорту, конному спорту и теннису.

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Маргарита Головатенко