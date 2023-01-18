Новости спорта

01:26 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Kazan hockey cup 2023: любительские команды исламских стран сразились в Казани

23:00, 18.01.2023
Kazan hockey cup 2023: любительские команды исламских стран сразились в Казани
Фото: Динар Фатыхов

I международный турнир по хоккею среди любительских команд исламских стран и Республики Татарстан «Kazan hockey cup 2023» прошел в Казани, в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». В играх участвовали мужские и женские команды из 14 стран, в том числе из Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Марокко и Турции. Турнир завершился гала-матчем звезд команд — участниц.

Прикрепленная галерея:

«Kazan hockey cup 2023»: гала-матч хоккейного турнира исламского мира
Видео: Камиль Исмаилов, фото: Динар Фатыхов
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости спорта

01:26 МСК Все новости
Новости раздела