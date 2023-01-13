Итоги российского и татарстанского автопрома с экспертом «Автостат-Инфо» / Реальное Время Live
Несмотря на тяжелый год и санкции, Татарстану удалось сохранить сильные позиции в производстве автомобилей. КАМАЗ удержал лидерство на рынке грузовиков. «Соллерс» налаживает производство легких коммерческих грузовиков под собственным брендом вместо ушедшего с российского рынка бренда Ford Transit. Aurus запустил в 2022 году производство внедорожника Komendant и снова сменил гендиректора. Итоги российского и татарстанского автопрома обсуждаем сегодня с Александром Климновым — экспертом «Автостат-Инфо» — в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана 13 января в 10.00 по мск.
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