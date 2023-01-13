Новости бизнеса

10:44 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Итоги российского и татарстанского автопрома с экспертом «Автостат-Инфо» / Реальное Время Live

10:00, 13.01.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Итоги российского и татарстанского автопрома с экспертом «Автостат-Инфо» / Реальное Время Live

Несмотря на тяжелый год и санкции, Татарстану удалось сохранить сильные позиции в производстве автомобилей. КАМАЗ удержал лидерство на рынке грузовиков. «Соллерс» налаживает производство легких коммерческих грузовиков под собственным брендом вместо ушедшего с российского рынка бренда Ford Transit. Aurus запустил в 2022 году производство внедорожника Komendant и снова сменил гендиректора. Итоги российского и татарстанского автопрома обсуждаем сегодня с Александром Климновым — экспертом «Автостат-Инфо» — в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана 13 января в 10.00 по мск.

"Реальное Время"
БизнесТранспортРозничная торговляАвто Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Фондовый рынок

Читайте также

Новости бизнеса

10:44 МСК Все новости
Новости раздела