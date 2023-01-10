Как и когда жили в Татарстане представители итальянского рода маркизов Паулуччи

К вопросу датировки постройки замка в Гребенях и не только

Фото: Паулуччи — Александр Филиппович, его сын Виктор, его супруга Елизавета Михайловна. Из архива атора

Стоящие на правом правом берегу Волги под Казанью Лесные Гребени претендуют на звание малоизвестной республиканской достопримечательности, связанной с именами семейства маркиза Паулуччи. Лариса Лукьянова, краевед и преподаватель кафедры Истории русского языка и языкознания Казанского государственного университета, рассказывает о людях, которые там жили, и проясняет историю с датировкой замка, который местные жители называют «Управлением завода», а то и «Домом управляющего».

Завод ушел, пришли дачники

Лесные Гребени — поселок-спутник Гребеневского спиртзавода. Продержался он еще лет десять после антиалкогольной реформы, в результате которой в 1986 году закрылся завод, а трудоспособное население разъехалось в поисках работы. Освободившийся жилой фонд, стоящий на балансе спиртпрома, распродавался на вторичном рынке, чтоб уйти от налогов на имущество. На месте старых домов появились новые, а сам поселок влился в деревню Нариман, которая в 1920-е годы начинала строиться под крылом поселка.

В Гребенях появились дачники, в числе которых оказался и автор статьи, купив старенький домик на берегу Волги и заросший одичавшим вишняком участок. Вокруг, куда ни кинь взор, удивительной красоты сооружения с неизвестной историей. Выйдешь во двор — слева от тебя производственные постройки, манящие своей нагроможденной загадочностью, справа — старинный сказочный «Замок». Кем и когда все это построено, почему не по чину названо — вопросы, путь к ответам на которые был тернист и извилист.

Деревенский покой, тишина и зарастающий американским кленом берег — таковы отправные точки начала многолетней работы по изучению истории поселка Гребени и его основателей — представителей итальянского рода маркизов Паулуччи.

Замок маркизов Паулуччи в Гребенях

Причем тут Лермонтов

В 1881 году хозяйкой обширных земель Свияжского уезда, обрамленных селами Ключищи и Шеланга, принадлежащих ранее Нарышкиным, становится маркиза Елизавета Михайловна Паулуччи из московского рода Мартыновых, племянница Николая Мартынова, чей роковой выстрел на дуэли оборвал жизнь поэта Михаила Лермонтова.

Два поколения маркизов Паулуччи немало сделали для развития нашего края: разводили сады, строили промышленные предприятия, назначались попечителями, занимались благотворительностью, избирались на ответственные должности.

Гребени маркизы выбирают для строительства винокуренного завода, с появлением которого в 1891 году оживают эти безлюдные ранее земли. Система управления всем движимым и недвижимым имуществом была маркизами Паулуччи четко организована и иерархически выстроена, а потому во всем был порядок, чувствовалась заботливая хозяйская рука. На производственном предприятии был управляющий заводом. На ступень выше — управляющий имением, который каждые 10 лет получал доверенность на ведение договорных и финансовых операций от владелицы. Яркая фигура этой ступени хозяйствования в Гребенях с 1901 по 1917 годы — управляющий Николай Федорович Медведев. Надо сказать, собственность у семьи маркизов Паулуччи имелась большая и разнообразная, а потому и управлять было чем. Возглавлял весь этот штат главный управляющий Клавдий Решко, симферопольский дворянин.

Рядом с заводом возводятся жилые и хозяйственные постройки. Есть среди них истинные шедевры. Один из них, с легкой руки автора, стал в последнее время заслуженно называться замком.

История жизни и деятельности маркизов Паулуччи на земле казанской изрядно богата искусно обоснованными «историческими неточностями» или просто мифами. Они невероятно живучи. Разбираться с ними приходится, что называется, с карандашом в руках. Среди них не последнее место занимает вопрос, для кого и когда построен замок.

Подробное изучение даты постройки, часть первая

Дом управляющего, а то и дом Медведева — явно проигрышная версия обозначения принадлежности и назначения этого изысканного по архитектуре, затратного по исполнению и статусного уже по восприятию здания.

Нет, пожалуй, веских объяснений, да и нужны ли они здесь, чтобы увериться, что эта величественная красота строилась маркизами как барская усадьба, строилась с размахом, с любовью и основательностью. Достаточно просто внимательно разглядеть здание со всех сторон.

На вопрос, связанный со временем строительства, а посему и с поколением маркизов Паулуччи, воплотившим этот проект в жизнь, ответить гораздо сложнее.

Итак, существующая версия датировки основана на цифрах, выбитых на вмонтированной в стену каменного трехэтажного здания круглой металлической табличке. Это однако нивелирная марка, закрепленная на репере, которым в геодезии отмечают определенную точку, высота которой над уровнем моря определена путем нивелирования. На марке отливается ее номер, а также название организации, проводившей нивелирные работы, причем номер на репере — это часто не порядковый номер пункта установки, а уникальный номер самой железки, которая присваивается ей при изготовлении на заводе, как, например, кузов автомобиля. Мы позволили себе столь подробное отступление, ибо именно оно объясняет неправомерность взятого за основу определения даты постройки.

Выведенная дата сводится к 1896 году, хотя вторая цифра более похожа на «0». Удобно год постройки вплетается в роковые семейные события владельцев. В 1893 году, когда дом уже почти готов, умирает глава семьи, маркиз Александр-Николай Филиппович Паулуччи, супруг хозяйки земель, завода и строящегося имения. В деревенской глуши одинокой светской даме роскошный особняк становится не нужным. Не нужен он и сыновьям, состоящим на службе в Кавалергардском полку после окончания Пажеского корпуса и пока не имеющим своих семей, Дом же построен. Вот и решает вдова отдать его под заводоуправление недавно вступившего в строй винокуренного завода.

Дата постройки принята, введена в оборот и переходит от автора к автору, как под копирку. Об истории происхождения даты тема не поднимается, о нулевых ссылках речи не ведется. А, как оказалось, зря.

Реперная марка с замка в Гребенях

Обратимся к двум архивным документам. В обоих из них дается схематическое описание построек одного и того же места, но в разное время, в одном — это 1897 год, начальный этап застройки поселка, в другом — 1946-й. Наложение одной схемы на другую в конечном счете выявляет последовательность застройки местности и подводит к определенным выводам.

Начнем с более раннего документа. Вот что гласит «Описание Гребеневского №1 винокуренного завода, находящегося в Казанской губернии, Свияжского уезда, при деревни Гребенях в расстоянии от ближайшего города Казани от ближайшей на реке Волге Казанской пристани 25 верстах и стоит на правом берегу р. Волги», составленное 11 октября 1897 года управляющим заводом Поповым»:

«Каменное здание завода в два этажа, крытое железом с каменными пристройками для картофельной мойки и барденного насоса принадлежит маркизе Елизавете Михайловне Паулуччи. Недалеко от завода расположен каменный подвал с цистернами для хранения спирта. Чуть дальше поставлена оранжерея. Есть и картофелехранилище, и солодовня».

Упомянув о двух последних строениях, сделаем небольшое отступление от основного повествования. И вот для чего. Несколько слов о сырье для производства спирта позволят разобраться с еще одной часто встречающейся неточностью. Бытует мнение, что сырьем при маркизах было зерно, а после них — картофель. Упоминание в «Описи» 1897 года картофелехранилища и помещения для мойки картофеля говорят сами за себя. А вот полукаменная солодовня, крытая железом, с материальным амбаром над ней, свидетельствует и о зерне для изготовления спирта, его проращивании и хранении тут же над солодовней.

Для решения вопроса с годом постройки «Замка» особенно важно описание жилых зданий при заводе. Примечательно, что расстояния до всех объектов измеряется от завода, чем подчеркивается его основное, «градообразующее» значение.

Первым от завода указан деревянный крытый железом дом, который занят квартирами управляющего заводом, винокура и акцизного контролера. Он стоит на своем месте до сих пор, правда, только одной своей третью, остальные части утрачены.

Рассмотрим, как описан этот же дом во втором архивном документе, «Паспорте жилых зданий, принадлежащих Гребеневскому спиртзаводу Татспирттреста по состоянию на 1 января 1946 года». Необходимо уточнить, что документ 1946 года — документ бухгалтерский, в нем, во-первых, недопустимо искажение года постройки, так как остаточная стоимость повлияет на величину ряда налогов, а во-вторых, порядок переписываемых объектов должен быть беспристрастно линейный (один за другим, как на местности), что позволяет избежать повтора или пропуска объекта. И это важно для восстановления плана местности .

Вот это описание: жилой деревянный дом в 2 этажа с железной крышей, жилой площадью 208 кв. м, с балансовой стоимостью (остаточной) 8022 рубля, 1891 года постройки. Здание записано в первой строке табличной части документа.

В подтверждении того, что в обоих документах речь идет обо одном и том же доме, пользуемся уникальной возможностью произвести замеры и сделать расчеты в реальном времени.

Он действительно стоит от завода на указанном в «Описи…» расстоянии, что в пересчете со старинной меры длины составляет сорок с небольшим метров.

Под заявленный размер жилой площади это здание тоже вполне подходит. Расчеты проводим по замерам сохранившейся части дома. Дом состоял из трех шестиметровых срубов шириной в 7 метров только на первом этаже, учитываем, что часть помещения занимала лестница на второй этаж, приплюсовываем жилую площадь второго этажа.

В графе документа «год постройки» вписан 1891-й, что совпадает с годом постройки завода и правомерно включено в опись 1897 года.

Сохранившаяся часть дома, по которой ведутся замеры

Директорский дом

Гребеневские старожилы традиционно называли этот дом «Директорским», В его левой части на первом этаже всегда проживали семьи директоров завода. Отраженное правое крыло занимал главный технолог завода, должность которого при маркизах называлась главный винокур.

Подробный анализ этого строения проводим потому, что это единственный сохранившийся дом из внесенных в документ 1897 года, его характеристики можно проверить, сравнить с указанными в обоих документах и в конечном итоге подтвердить достоверность данных из документа 1946 года и для остальных построек.

Переходим к следующим, по сути своей, сенсационным частям документов.

По «Описи» 1897 года вторым от завода находится, внимание!, деревянный, крытый железом дом, занятый квартирами заводовладелицы и управляющего имением, а при нем — деревянный флигель для конторы завода! Деревянный и двухэтажный!

Уточняем суть записи, так как она несет предельно важную информацию. В 1897 году после «директорского» дома метрах в двадцати , практически под стенами нынешнего «Замка», стоял деревянный дом для хозяев владений, то есть маркизов Паулуччи и управляющего имением, должность которого займет с 1901 года Николай Федорович Медведев. Контора была здесь же в деревянном флигеле. Время не сохранило это здание даже в людской памяти. Только архивный документ свидетельствует о его существовании.

В бухгалтерском «Паспорте» 1946 года записи, фиксирующей этот жилой объект нет. Попробуем разобраться, когда и почему дом перестает существовать.

Обрисуем картину этого места, запечатленную в 1946 году беспристрастной бухгалтерской строкой. Вторым по списку документа там вписан жилой деревянный дом, вот только год постройки его 1932-й. В настоящее время этот участок свободен от жилых построек. Дом двухэтажный, деревянный снесен в самом начале 1980-х как пришедший в аварийное состояние. Местные старожилы подтверждали, что строился он уже при совхозе из мокрых бревен, потому и не простоял долго. Расхождение данных этих двух архивных документов свидетельствует, что к 1946 году дома заводовладелицы уже не было, его разобрали, вероятно, освобождая место для новой каменной постройки. Площадь, оставшуюся между «директорским» домом и «домом управляющего» заняли в 1932 году. Предположительно, собрали сруб, перепланировав его под скромное проживание рабочих из бревен разобранного дома заводовладелицы, пролежавших долгие годы без должного укрытия.

Фото «Директорского дома» 1891 года постройки, часть которого сохранилась до наших дней

Выводы

И наконец, «контора завода» — каменный в три этажа дом идет третьим по списку 1946 года. В нем из 1643, 8 кв. метров общей площади, жилой являлось 686 кв. метров, а 330 «квадратов» занято управляющей конторой.

Год постройки — 1914-й. И это — без сомнения тот самый «маркизовский замок» к дате постройки которого мы так упорно приближались, ибо, с одной стороны, других каменных трехэтажных домов в этой части Гребеней нет и поныне. С другой стороны, управляющая контора вынесена отдельной графой в четком учете заводских активов.

Далее по порядку под номерами 4 и 5 в бухгалтерском «Паспорте» 1946 года стоят деревянные двухэтажные дома 1905 и 1903 года постройки. Последний простоял до начала двухтысячных годов и остался в памяти жителей как «Учительский дом». В «Описи» 1897 года это место еще пустует, что также не дает повода усомниться в верности результатов сопоставительного анализа, проведенного на основе архивных документов 1897 и 1914 годов.

Вывод, сделанный «с карандашом в руках»: каменный трехэтажный дом — замок маркизов Паулуччи или дом управляющего, построен в 1914 году, а не в 1896, как считалось ранее.

Персонажи

В заключение представим краткий исторический экскурс с участием действующих лиц нашего небольшого повествования.

В 1911 году в Казань из Петербурга переезжает сын хозяйки маркиз Виктор Александрович. К этому времени он женился, обзавелся двумя детьми, вышел в отставку. Скорее всего, он и решает строить имение для своей семьи.

В 1911 году заканчивается очередное десятилетие работы завода, а вместе с тем и действие доверенности на управление имением. Управляющий Медведев не жил в Гребенях в каменном трехэтажном доме, с закрепившемся в официальных документах названием «дом управляющего». Он имел свой дом в Шеланге на Медведевой горе, но когда он им построен, неизвестно. Возможно, заступив на следующий десятилетний срок, счел возможным поменять служебное жилье на собственное. Возможно, решение хозяев о строительстве усадьбы не оставило ему выбора. Но возможна и существующая точка зрения — Медведев никогда не жил в Гребенях, а изначально в 1901 году поселился в своем доме на окраине Шеланги, вступив в должность управляющего имением.

Год 1914. «Замок» построен. Супругу Виктора с детьми застает война в Баден-Бадене. Елизавета Михайловна с начала войны тоже за границей. Виктор — предводитель Свияжского дворянства, наверное, не часто появлялся в Гребенях. А управляющий Медведев здесь. Все решается через него. Здесь его рабочий кабинет. Вот вам и «дом управляющего», как его окрестили на момент строительства, и отсюда название, с которым строение вошло во все справочники.

А дальше — лихолетье Первой мировой войны, революции, войны Гражданской, перевернувшие не только людские судьбы, но и судьбу барской усадьбы, в которой разместилось заводоуправление, квартиры рабочих и служащих, потом семейное общежитие.

Теперь и вовсе почти заброшенное последними хозяевами, стоит оно закрытое на замки, заколоченное досками, с затянутыми пленкой окнами, без удобств даже во дворе.

Но не перестает ждать перемен. И надеется на возрождение.

Лариса Лукьянова