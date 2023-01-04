День в истории: Всемирный день азбуки Брайля и конец Отечественной войны

Чем примечательны даты с 4 по 6 января?

Фото: Christophe Moustier /en.wikipedia.org

Начало года богато на события. 4 января — Всемирный день азбуки Брайля, Ньютона и памяти святой Анастасии, в этот день Юта стала 45-м штатом США. 5 января — Международный разгрузочный день, день бойскаутов, а также день работников социальной защиты в Беларуси. 4 января родились автор азбуки для слепых Луи Брайль, председатель Комитета Госсовета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Разиль Валеев, советский и российский ученый, фольклорист, литературовед Ким Миннуллин. Скончались: 5 января — русский писатель Андрей Платонов, 6 января — великий танцовщик и артист балета Рудольф Нуриев, писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы Александр Беляев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Каюм Насыри выпустил календарь

6 января 1871 года в Казани вышел в свет первый номер ежегодного татарского календаря Каюма Насыри. Именно он впервые ввел термин «календарь» в татарский язык. Календари Насыри следовало бы называть первенцами периодической печати на татарском языке. Они выходили ежегодно до 1898 года (кроме 1886, 1887 и 1895 годов) — 24 раза.

Фото nasiyri.tatmuseum.ru

4 января 1947 года родился общественный и государственный деятель Татарстана, татарский писатель, поэт, депутат Госсовета Татарстана пятого созыва Разиль Валеев. Он получил Государственную премию Татарстана имени Габдуллы Тукая за сборник прозаических произведений «Иске сәгать дөрес йөри» («Старые часы ходят верно») и книгу песен «Ядкарь» («Наследие»). А также премию комсомола Татарии имени Мусы Джалиля — за повесть «Хочется жить» и за цикл песен для молодежи. Имеет почетное звание заслуженного работника культуры Российской Федерации, работника культуры Татарской АССР. В 2011 году получил почетное звание народного поэта Татарстана.

4 января 1959 года родился советский и российский ученый, фольклорист, литературовед Ким Миннуллин. В 2001 году он получил ученую степень доктора филологических наук, а в 2006 году получил высшее ученое звание профессора. А также стал директором Института языка, литературы и искусства. Ким Миннуллин — автор более 130 научных трудов, книг, монографий, авторских сборников. Специализируется в области фольклористики, изучал историю и теорию татарской песенной поэзии, поэтику и типологию татарского фольклора. А также социолингвистику, рассматривал проблемы теории и практики национально-языковых отношений, вопросы языковой политики Татарстана.



Фото: Ирина Плотникова

5 января 2021 года «Реальное время» рассказало, как зампрокурора Татарстана испортил Новый год ВИП-педагогу Хидиятову. 31 декабря зампрокурора республики отказался утверждать итоговое обвинение по аферам с ущербом 27 млн рублей и вернул дело на дополнительное расследование в Следком по РТ. Одним из оснований для такого решения стало несогласие с переквалификацией действий Хидиятова, благодаря которой он из обвиняемого во взятках превратился в свидетеля.



Изобрели прибор по выявлению коронавируса



6 января 1812 года Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны. В ходе военных действий погибло около 300 тысяч человек. Многие западные районы были разорены. Все это оказало огромное влияние на дальнейшее внутреннее развитие России.

Источник wikipedia.org

4 января 2019 года впервые отмечался праздник, посвященный изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля. Всемирный день азбуки Брайля был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2018 года в целях повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей.



4 января 2021 года ученые из Билькентского университета в Турции изобрели прибор, который способен выявить коронавирус в человеческом организме за десять секунд. Устройство под названием Diagnovir исследует образец слюны пациента, смешанный со специальным раствором. С помощью оптической системы диагностики по флуоресцентному сигналу прибор определяет, присутствуют ли в организме патогены.