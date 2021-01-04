В Турции изобрели прибор, диагностирующий коронавирус за десять секунд

Ученые из Билькентского университета в Турции изобрели прибор, который способен выявить коронавирус в человеческом организме за десять секунд.

Устройство под названием Diagnovir исследует образец слюны из ротовой полости пациента смешанный со специальным раствором. С помощью оптической системы диагностики по флуоресцентному сигналу прибор определяет, присутствуют ли в организме патогены, сообщается на сайте Билькентского университета.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Изобретение турецких ученых показало эффективность в 99%. Планируется запустить его массовое производство, в том числе для экспорта в другие страны.

В декабре прошлого года в России запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на COVID-19. По словам разработчиков, его можно будет использовать не только в медучреждениях, но и в аэропортах, киосках или даже в автомобиле.



Татьяна Демина