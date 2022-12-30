День в истории: выходим на «Козьей слободе» или на «Асакуса»

Чем примечательна дата 30 декабря?

Сегодня, 30 декабря, в мире — День заворачивания подарков — в преддверии новогодних праздников. 30 декабря Гавриил Солнцев стал ректором Казанского университета, была принята в эксплуатацию первая очередь Миннибаевского газобензинового завода, открылась станция «Козья Слобода», в Петербурге убили Распутина, изобрели способ получения синтетического каучука, в Токио открылась первая за пределами Европы и Америки линия метрополитена, перестало существовать Королевство Румыния. Родились писатель Редьярд Киплинг, композитор Даниил Кабалевский, актриса Дана Агишева. Умерли писатель Ромен Роллан, архитектор Эль Лисицкий, композитор Ричард Чарльз Роджерс. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Гавриил Солнцев — вольнодумец!

30 декабря 1818 года ректором Императорского Казанского университета вместо заболевшего Ивана Брауна избрали профессора Гавриила Солнцева. В 1819 году на него было возложено, кроме лекций по его собственной кафедре, преподавание «прав российских: гражданского, уголовного, полицейского, государственного, естественного, частного, публичного, народного и других». Прибывший с ревизией в 1819 году в Казань попечитель учебного округа Михаил Магницкий сначала был доволен Солнцевым и 29 октября того же года утвердил его на один год в звании ректора университета. Однако год спустя Магницкий усмотрел в его лекциях «дух вольнодумства и лжемудрия» и распорядился о предании Солнцева университетскому суду. В 1821 году Солнцев был вынужден прекратить чтение лекций. После двухлетней работы комиссия, разбиравшая дело Солнцева, вынесла приговор: «удалить его навсегда от профессорского звания и вперед никогда ни к какой должности во всех учебных заведениях не определять».

Источник wikipedia.org

30 декабря 1956 году была принята в эксплуатацию первая очередь Миннибаевского газобензинового завода, впоследствии переименованного в газоперерабатывающий. В том же году была получена первая товарная продукция. С ростом объемов добычи нефти и производства нефтяного газа строились, вводились в эксплуатацию и новые очереди завода. Пуск второй очереди завода состоялся 2 года спустя — в 1958 году. Вторая очередь позволила обеспечить в полном объеме сухим газом Казань, Альметьевск, Бугульму, Лениногорск.

30 декабря 1980 года в Москве родилась Дана (Дания) А́гишева. Ее отец — драматург, профессор ВГИК Одельша Агишева. Училась на романо-германском отделении филологического факультета МГУ. Номинировалась на «Приз Марчелло Мастрояни» на 61-м Международном Венецианском кинофестивале, получила приз «За лучшую женскую роль» на фестивале «Меридианы Тихого» (Владивосток) и на 13-м открытом фестивале кино стран СНГ и Балтии «Киношок». Среди ролей — Анна Ахматова в драме «Татарская княжна».

Фото: Madsaxofon/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

30 декабря 2010 года в Казани открылась седьмая станция метрополитена — «Козья Слобода», расположенная на первой линии между станциями «Кремлевская» и «Яшьлек». Была конечной до продления линии 9 мая 2013 года. Первоначальные названия станции — «Ленинская» или «Молодежный центр» (но к тому времени Ленинский район и Молодежный центр были упразднены). Козьей слободой назывались эти места до революции.

30 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, что двумя трансферными новостями выстрелил «Рубин»: тогда окончательно из казанского клуба ушел свой воспитанник, защитник Данил Степанов, которому 2 года назад прочили большое будущее в родном клубе, зато в Казань перебрался спартаковец Александр Ломовицкий, ставший ненужным родной команде.

Фото: rubin-kazan.ru

Убили Распутина

30 декабря 1916 года в Петрограде, во дворце Юсуповых на Мойке был убит Григорий Распутин. Убийство приписывали князю Феликсу Юсупову, черносотенцу Владимиру Пуришкевичу, великому князю Дмитрию Павловичу, офицеру британской разведки МИ-6 Освальду Рейнеру. Сведения противоречивы, к примеру, Юсупов изменял показания несколько раз. Первоначально были опубликованы воспоминания Пуришкевича, затем Юсупов вторил его версии. Однако они кардинально расходились с показаниями расследования. Начиная от указания неверного цвета одежды, в которую был одет Распутин, по версии убийц, и в которой его обнаружили, и до того, сколько и куда пуль было выпущено. Например, судмедэксперты обнаружили три раны, каждая из которых смертельна: в голову, в печень и почку. После выстрела в печень человек может прожить не более 20 минут и не способен, как говорили убийцы, через полчаса-час бегать по улице. Также не было выстрела в сердце, о чем единогласно утверждали убийцы.

30 декабря 1927 года русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука. Толчком для открытия стал конкурс на лучшую работу по синтезу каучука в 1926 году, когда нужно было представить не только описание способа получения каучука, но и не менее двух килограммов этого продукта, а также разработать полную технологию его получения в промышленных условиях. Лебедев ради эксперимента с учениками закрылся в лаборатории Военно-медицинской академии в Ленинграде. Сырьем для получения синтетического каучука сначала была избрана нефть, но потом ее заменили на спирт. В качестве катализатора Лебедев предложил металлический натрий. Условия конкурса были до такой степени трудновыполнимыми, что ни один из представленных образцов не отвечал полностью всем требованиям. Тем не менее Сергей Лебедев, единственный среди участников конкурса, получил премию.

Фото: wikipedia.org

А в Токио — метро

30 декабря 1927 года в Токио открылась первая за пределами Европы и Америки линия метрополитена. Линия расположилась между столичными станциями «Асакуса» и «Уэно» имела протяженность всего 2,2 километра, однако в первое время пользовалась огромной популярностью: чтобы провести 5 минут под землей, японцы по 2 часа выстаивали в очереди. Построить метро в Токио решил японский предприниматель Норицугу Хаякава. Решение пришло к нему после того, как он побывал в метро Лондона и Глазго. В апреле 2004 года была основана акционерная компания «Токио Метро».

30 декабря 1947 года перестало существовать Королевство Румыния — оно стало Румынской Народной Республикой. В 1948 году была принята конституция. Коммунистические силы не имели власти в Румынии при Ионе Антонеску: все лидеры Коммунистической партии Румынии к 1944 году оказались либо в тюрьме, либо пребывали в Москве. Однако в 1944 году, после свержения диктатуры Антонеску и попадания Румынии в советскую сферу влияния, ситуация резко изменилась. Советский Союз выдвинул на пост первого министра «своего человека» — Петру Грозу. Его правительство способствовало тому, что в ноябре 1946 года победили коммунисты. После уверенной победы коммунистических сил начались аресты лидеров оппозиции. Король Румынии Михай I был вынужден отречься от престола, и институт монархии был ликвидирован.